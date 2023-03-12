Надія на відновлення. Маріупольці зможуть отримати компенсацію за зруйноване житло без очікування на деокупацію

Одразу після деокупації перших населених пунктів під час повномасштабної війни стало зрозуміло, що доведеться докласти чимало зусиль для відновлення.

Почали з’являтись правові врегулювання, які передбачали надання компенсації людям, які втратили своє житло через російську агресію. Однак це було можливо лише після деокупації регіонів, де ці домівки знаходились.

Так, наприклад, тисячі маріупольців залишились у невагомому стані, коли необідно якось виживати та, водночас, чекати на звільнення рідного міста. Тому у Верховній Раді проголосували за внесення правок до законопроекту, щоб людям не потрібно було чекати на деокупацію, аби отримати компенсацію.

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За словами міського голови Маріуполя Вадима Бойченка, 57 тисяч маріупольських залишились без житла, а це майже 200 тисяч осіб. Внесення змін до законопроекту дає їм можливість отримати компенсацію без очікування на деокупацію.

Це дає надію для маріупольців та українців на те, що їм відшкодують втрати.

Наразі триває робота над створенням механізму для надання компенсацій та підготовка комісій. Як зазначає посадовець, зафіксувати руйнування поки можна за допомогою доказів та супутникових знімків. У майбутньому ці механізми можуть стати підґрунтям для стягнення репарацій з Росії.

Також раніше віце-прем’єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков розповів про роботу над компенсуванням державою збитків за зруйноване житло через воєнні дії.

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