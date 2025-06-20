Фильмы от НВО за подписку: как подключить на Megogo

Сейчас у нас масса различных сервисов, которые дают доступ к самым интересным фильмам и сериалам. Теперь ты можешь иметь официальный доступ ко всем продуктам производства HBO Max от Warner Bros. Discovery!

Как смотреть фильмы от HBO в Украине и сколько будет стоить подписка, рассказываем дальше в материале.

Мegogo НВО: как подключить

Известный мировой медиасервис со штаб-квартирой в Украине Megogo теперь открывает доступ к стриминговому сервису HBO Max от Warner Bros. Discovery для нас.

Подписчики получат доступ к фильмам Warner Bros. Pictures, DC Studios, HBO, Discovery Channel, TLC и т.д. Кроме этого, украинцы смогут официально смотреть Игру престолов, Друзей, Секс и город, И просто так… Джокер: безумие на двоих и Микки 17 в украинском дубляже.

Megogo HBO Maх будет доступен для пользователей с подпиской Максимальная.

Ее цена составляет 69 грн за первые семь дней, а затем — 399 грн в месяц. В подписку также входят 491 канал, эксклюзивный спорт и аудио.

— Мы гордимся тем, что стали первым партнером запуска HBO Max в Украине. Это сотрудничество не только открывает доступ к культовому глобальному контенту, но и является проявлением культурной устойчивости, предоставляя украинским зрителям качественные развлечения даже в сложные времена, — рассказал соучредитель Megogo Владимир Боровик.

Чтобы подключить подписку, следует зайти на сайт Megogo и выбрать тариф Максимальный.

Раньше мы рассказывали тебе, как отменить подписку на Мегого: читай по ссылке на другой материал.

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