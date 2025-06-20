Фильмы от НВО за подписку: как подключить на Megogo

Фото Pexels Сейчас у нас масса различных сервисов, которые дают доступ к самым интересным фильмам и сериалам. Теперь ты можешь иметь официальный доступ ко всем продуктам производства HBO Max от Warner Bros. Discovery! Как смотреть фильмы от HBO в Украине и сколько будет стоить подписка, рассказываем дальше в материале. Мegogo НВО: как подключить Известный мировой медиасервис со штаб-квартирой в Украине Megogo теперь открывает доступ к стриминговому сервису HBO Max от Warner Bros. Discovery для нас.Подписчики получат доступ к фильмам Warner Bros. Pictures, DC Studios, HBO, Discovery Channel, TLC и т.д. Кроме этого, украинцы смогут официально смотреть Игру престолов, Друзей, Секс и город, И просто так… Джокер: безумие на двоих и Микки 17 в украинском дубляже. Megogo HBO Maх будет доступен для пользователей с подпиской Максимальная. Ее цена составляет 69 грн за первые семь дней, а затем — 399 грн в месяц. В подписку также входят 491 канал, эксклюзивный спорт и аудио. — Мы гордимся тем, что стали первым партнером запуска HBO Max в Украине. Это сотрудничество не только открывает доступ к культовому глобальному контенту, но и является проявлением культурной устойчивости, предоставляя украинским зрителям качественные развлечения даже в сложные времена, — рассказал соучредитель Megogo Владимир Боровик. Читать по теме Где в Украине посмотреть бой Усик — Дюбуа 2: порталы, которые будут вести трансляцию 19 июля Где 19 апреля 2025 года смотреть бой Усик-Дюбуа 2. Чтобы подключить подписку, следует зайти на сайт Megogo и выбрать тариф Максимальный. Раньше мы рассказывали тебе, как отменить подписку на Мегого: читай по ссылке на другой материал. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Украина, Фильмы и сериалы Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter