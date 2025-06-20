Фільми від НВО за підписку: як підключити на Мegogo

Нині у нас є маса різних сервісів, які дають доступ до найцікавіших фільмів та серіалів. Відтепер ти можеш мати офіційний доступ до всіх продуктів виробництва HBO Max від Warner Bros. Discovery!

Як дивитися фільми від HBO в Україні та скільки коштуватиме підписка, розповідаємо далі у матеріалі.

Мegogo НВО: як підключити

Відомий світовий медіасервіс зі штаб-квартирою в Україні Megogo тепер відкриває доступ до стримінгового сервісу HBO Max від Warner Bros. Discovery для нас.

Підписники отримають доступ до фільмів Warner Bros. Pictures, DC Studios, HBO, Discovery Channel, TLC тощо. Окрім цього, українці зможуть офіційно дивитися Гру престолів, Друзів, Секс і місто, І просто так…, Джокер: божевілля на двох та Міккі 17 в українському дубляжі.

Мegogo HBO Maх буде доступний для користувачів із підпискою Максимальна.

Її ціна сягає 69 грн за перші сім днів, а потім — 399 грн за місяць. До підписки також входять 491 канал, ексклюзивний спорт та аудіо.

— Ми пишаємося тим, що стали першим партнером запуску HBO Max в Україні. Ця співпраця не лише відкриває доступ до культового глобального контенту, а є проявом культурної стійкості, надаючи українським глядачам якісні розваги навіть у складні часи, — розповів співзасновник Megogo Володимир Боровик.

Щоб підключити підписку, варто зайти на сайт Megogo та обрати тариф Максимальний.

Раніше ми розповідали тобі, як скасувати підписку на Мегого: читай за посиланням на інший матеріал.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.