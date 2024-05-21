Женщины-фармацевты и медики должны стать на военный учет: постановление правительства

Новый закон о мобилизации, вступивший в силу 18 мая 2024 года, предусматривает, что женщины ряда родственных военным профессиям могут стать на военный учет и стать военнообязанными.

В то же время это остается добровольным решением, а учет не означает мобилизацию.

Однако как заметили в Судебно-юридической газете, в своем постановлении правительство отменило норму, по которой женщины-медики и женщины-фармацевты могут устраиваться на работу и работать не как военнообязанные. Что это значит, объясняем далее в материале.

Мобилизация женщин-медиков с 18 мая 2024 года

Согласно постановлению Правительства, женщины-медики и женщины-фармацевты должны стать на военный учет, чтобы иметь возможность в дальнейшем работать.

— Для обеспечения и организации надлежащего функционирования системы военного учета в государстве Минобороны определяет перечень специальностей и/или профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям, после получения которых женщины по собственному желанию стают на военный учет военнообязанных, кроме тех, кто получил образование по медицинской или фармацевтической специальности, при условии пригодности к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, — говорится в утвержденных изменениях к постановлению.

Ранее предполагалось, что женщины-фармацевты и женщины-медики могли не вставать на военный учет и работать до конца 2026 года.

Теперь такую норму исключили.

Подробно об изменениях в законе о мобилизации женщин, можешь узнать из нашего другого материала.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.