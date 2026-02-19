Ребенок в приюте из-за мобилизации отца: омбудсмен отреагировал на инцидент в Кривом Роге

Резонансная история из Кривого Рога, где 14-летний подросток оказался в государственном учреждении после визита отца в ТЦК, получила официальное объяснение. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о результатах проверки и указал на критическую юридическую ошибку, которая привела к разлуке семьи.

Юридическая ловушка: почему парень остался один

Ситуация получила огласку в сети: отец подростка пошел обновить данные в Центрально-Городской РТЦК и СП, после чего перестал выходить на связь из-за мобилизации. Поскольку мальчик остался дома один, его временно устроили в Центр социально-психологической реабилитации.

Как выяснил представитель Омбудсмена в Днепропетровской области Алексей Урлаткин, отец фактически воспитывал сына самостоятельно с 2022 года (мать ребенка находится за границей). Однако этот статус не был подкреплен ни одним официальным документом.

Ситуация показала простую, но очень важную вещь: если ребенка фактически воспитывает один из родителей, это обязательно должно быть оформлено юридически. Иначе государство не видит реальной картины и не может полноценно защитить ни ребенка, ни взрослого. В военное время это может иметь серьезные последствия, — подчеркнул Дмитрий Лубинец.

По данным Службы по делам детей, еще в 2023 году отцу неоднократно рекомендовали юридически оформить факт единоличного воспитания. Однако мужчина так и не подал необходимые документы. Именно отсутствие законного статуса одинокого отца лишило ТЦК правовых оснований для предоставления отсрочки в момент призыва.

Призыв к одиноким родителям: документы — это реальная защита

Омбудсмен подчеркнул, что подобные случаи в последнее время фиксируются всё чаще. Из-за ненадлежащим образом оформленных бумаг дети оказываются без правового щита в самые сложные моменты.

Дмитрий Лубинец обратился к украинцам с призывом:

Оформить официальный статус одинокого отца или матери;

Место жительства ребенка через суд;

Иметь на руках решение суда по алиментам или лишению родительских прав другого родителя.

Уполномоченный заверил, что каждый такой случай находится под контролем, а главной целью остается возвращение ребенка к семейному воспитанию.

Однако он добавил, что первоочередная ответственность за юридическую безопасность семьи лежит на взрослых.

