Дитина в притулку через мобілізацію батька: омбудсмен відреагував на інцидент у Кривому Розі

Резонансна історія з Кривого Рогу, де 14-річний підліток опинився у державному закладі після візиту батька до ТЦК, отримала офіційне пояснення. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив результати перевірки та вказав на критичну юридичну помилку, яка призвела до розлучення сім’ї.

Юридична пастка: чому хлопець залишився сам

Ситуація набула розголосу в мережі: батько підлітка пішов оновити дані до Центрально-Міського РТЦК та СП, після чого перестав виходити на зв’язок через мобілізацію. Оскільки хлопчик залишився вдома один, його тимчасово влаштували до Центру соціально-психологічної реабілітації.

Як з’ясував представник Омбудсмена у Дніпропетровській області Олексій Урлаткін, батько фактично виховував сина самостійно з 2022 року (мати дитини перебуває за кордоном). Проте цей статус не був підкріплений жодним офіційним документом.

Ситуація показала просту, але дуже важливу річ: якщо дитину фактично виховує один із батьків, це обов’язково має бути оформлено юридично. Інакше держава не бачить реальної картини і не може повноцінно захистити ні дитину, ні дорослого. У воєнний час це може мати серйозні наслідки, — наголосив Дмитро Лубінець.

За даними Служби у справах дітей, ще у 2023 році батькові неодноразово рекомендували юридично оформити факт одноосібного виховання. Однак чоловік так і не подав необхідні документи. Саме відсутність законного статусу одинокого батька позбавила ТЦК правових підстав для надання відстрочки в момент призову.

Заклик до самотніх батьків: документи — це реальний захист

Омбудсмен підкреслив, що подібні випадки останнім часом фіксуються дедалі частіше. Через неналежно оформлені папери діти опиняються без правового щита у найскладніші моменти.

Дмитро Лубінець звернувся до українців із закликом:

Оформити офіційний статус одинокого батька чи матері;

Визначити місце проживання дитини через суд;

Мати на руках рішення щодо аліментів або позбавлення батьківських прав іншого з батьків.

Уповноважений запевнив, що кожен такий випадок перебуває під контролем, а головною метою залишається повернення дитини до сімейного виховання.

Однак він додав, що першочергова відповідальність за юридичну безпеку родини лежить на дорослих.

