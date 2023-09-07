ВУЗы имеют на это право? Могут ли отчислить студента во время военного положения — что говорит закон

За пропуски, низкую успеваемость или другие огрехи в мирное время могли отчислить из университета. А как насчет военного положения? Много парней-студентов и девушек, которые военнообязанные, учатся в вузах и имеют отсрочку от призыва. Читай в материале, могут ли отчислить во время военного положения.

Могут ли отчислить во время военного положения: что говорит закон

Если забегать вперед — отчислить из университета во время военного положения могут, и это законно. Но каждый случай должен рассматриваться отдельно.

Одним из существенных оснований для отчисления из университета даже во время войны является академическая неуспеваемость, то есть за пропуски, низкие оценки и несданные экзамены студента могут отчислить.

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Прямого запрета отчислять студентов из университетов во время военного положения нет, поэтому отчисления считаются законными.

В соответствии с Положением о порядке перевода, отчисления и возобновления студентов высших учебных заведений, отчислить студента могут:

по собственному желанию;

в связи с переводом в другое высшее учебное заведение;

по состоянию здоровья на основании заключения ВКК;

за академическую неуспеваемость.

Студенты, имеющие академическую задолженность и отчисленные, могут подать заявление на имя ректора университета, в котором должны объяснить уважительные причины задолженности, причины претендования на продолжение обучения. Его должны рассмотреть в течение двух недель.

Студенту придется либо сдать академическую разницу, либо подать заявление на повторное обучение на курсе. Уважительными причинами в случае академической задолженности является продолжительная болезнь, сложные семейные обстоятельства и другое.

Обжаловать решение вуза и возобновиться можно студентам 2-4 курса, которые находятся/воюют в зоне боевых действий или в оккупации на основании решения суда. Детальнее об отчислениях во время военного положения написано в Письме от МОН.

— Предоставить выпускникам учреждений профессионального предвысшего и высшего образования, которые не смогли пройти аттестацию соискателей даже в дистанционной форме, в частности, в результате пребывания в Вооруженных Силах Украины, территориальной обороне, на временно оккупированной территории, в зоне военных (боевых) действий и т.п., возможность возобновления на обучении для прохождения такими лицами аттестации соискателей по мере их готовности.

Для этого предоставить таким соискателям образования академические отпуска на основании их заявлений или в случае невозможности получения заявления на предоставление академического отпуска — отчисления соискателя образования, предусмотрев возможность его возобновления в любое время.

Студенты, не имеющие возможности учиться в связи с пребыванием в рядах ВСУ или других формированиях, на оккупированной территории, в зоне боевых действий, могут оформить следующие документы (узнать в своем университете о возможности):

Индивидуальный график обучения. Заочная форма. Академический отпуск (статус студента и отсрочка от призыва сохраняется).

Раньше мы рассказывали, кого могут мобилизовать только добровольно.

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