ВНЗ мають на це право? Чи можуть відрахувати студента під час воєнного стану — що каже закон

За пропуски, низьку успішність чи інші огріхи у мирний час могли відрахувати з університету. А як щодо воєнного стану? Багато хлопців-студентів та дівчат, які є військовозобов’язаними, навчаються у ВНЗ та мають відстрочку від призову. Читай у матеріалі, чи можуть відрахувати під час воєнного стану.

Чи можуть відрахувати під час воєнного стану: що говорить закон

Якщо забігати наперед — відрахувати з університету під час воєнного стану можуть, і це законно. Але кожен випадок має розглядатися окремо.

Однією з суттєвих підстав для відрахування з університету навіть під час війни є академічна неуспішність. Тобто студента можуть відрахувати за пропуски, низькі оцінки та нескладені іспити.

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Відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, відрахувати студента можуть:

за власним бажанням;

у зв’язку з переведенням до іншого вищого закладу освіти;

за станом здоров’я на підставі висновку ЛКК;

за академічну неуспішність.

Студенти, що мають академічну заборгованість та були відраховані, можуть подати заяву на ім’я ректора університету, в якій повинні пояснити поважні причини такої заборгованості, причини претендування на продовження навчання. Її мають розглянути впродовж двох тижнів.

Студенту доведеться або скласти академічну різницю, або подати заяву на повторне навчання на курсі. Поважними причинами у випадку академічної заборгованості є тривала хвороба, складні сімейні обставини тощо.

Оскаржити рішення ВНЗ та поновитися можна студентам 2-4 курсу, що перебувають/воюють у зоні бойових дій чи в окупації на підставі рішення суду. Детальніше про відрахування під час воєнного стану написано в Листі від МОН.

— Надати випускникам закладів фахової передвищої та вищої освіти, які не змогли пройти атестацію здобувачів навіть в дистанційній формі, зокрема, внаслідок перебування в Збройних Силах України, територіальній обороні, на тимчасово окупованій території, в зоні воєнних (бойових) дій тощо, можливість поновлення на навчання для проходження такими особами атестації здобувачів в міру їх готовності.

Для цього надати таким здобувачам освіти академічні відпустки на підставі їхніх заяв або у разі неможливості отримання заяви на надання академічної відпустки — відрахування здобувача освіти, передбачивши можливість його поновлення в будь-який час.

Студенти, що не мають змоги навчатися у зв’язку з перебуванням у лавах ЗСУ чи інших формуваннях, на окупованій території, в зоні бойових дій тощо, можуть оформити такі документи (дізнатися у своєму університеті про можливість):

Індивідуальний графік навчання. Заочна форма. Академічна відпустка (статус студента та відстрочка від призову зберігається).

Раніше ми розповідали, кого можуть мобілізувати лише добровільно.

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