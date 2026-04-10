Молитва на Страстную пятницу: какие духовные тексты принято читать в этот день

Страстная пятница — это день, когда люди стараются как будто остановиться и задуматься о своей жизни. Принято молиться, признавать свои грехи и ошибки и думать о том, как стать лучше.

В этот день больше внимания уделяют душе, а не повседневным делам и желаниям. Какие молитвы читают в Страстную пятницу — самые важные мы собрали в нашем материале.

Молитва в Страстную пятницу у Плащаницы

Господи Иисусе Христе, сегодня стою перед Твоей Плащаницей, на которой отражены следы Твоих страданий и любви. Ты добровольно принял крест, чтобы мир получил жизнь, и пролил Свою кровь за каждого из нас. Прости мои грехи, явные и тайные, очисти сердце от злобы, гордости и страха. Научи меня любить, как Ты любил, терпеть, как Ты терпел, и прощать, как Ты простил тех, кто пригвоздил Тебя ко кресту. Даруй мне силу не отступать от правды, веру, которая не поколеблется в испытаниях, и надежду, которая сияет даже во тьме. Пусть Твой крест станет моим светом, а Твое воскресение — моей радостью. Аминь.

***

О Иисусе, покрытый святой Плащаницей и оставивший на ней следы Своих страданий, помилуй меня и помоги через покаяние и любовь ощутить Твое милосердие. Смиренно каюсь перед Тобой и прошу: прости все мои грехи — от юности и до сегодняшнего дня, сознательные и несознательные, те, что помню, и те, что забыл(а). Понимаю, что своими поступками причинял(а) Тебе боль. Искренне сожалею об этом и прошу: избавь меня от зла ради Твоих страданий и ран. Господи, прости меня, очисти мою душу, поддержи меня Своей благодатью и будь милостив ко мне теперь и всегда. Аминь.

Какую молитву читают в Страстную пятницу к Пресвятой Богородице

О Пресвятая Владычица Богородица, Мать Скорбящая, стоявшая под крестом Твоего Сына и пронзённая мечом боли, услышь меня, грешного(ую), с покорностью к Тебе прибегающего(ую). Взгляни на мою немощь и скорбь, испроси у Сына Твоего прощение грехов и дар искреннего покаяния. Научи меня терпеливо нести свой жизненный крест и не отступать от воли Божией.

О Мать Милосердная, не отвергни меня в моих грехах, но покрой меня Твоим честным покровом, защити от всякого зла и направь на путь спасения. Ибо Ты надежда и заступница всех христиан, и к Тебе с верой прибегаем ныне и всегда и во веки веков. Аминь.

Какую молитву читают в Страстную пятницу на прощение грехов

Господи Боже мой, искренне каюсь перед Тобой за все мои грехи, которыми я Тебя оскорбил(а). Сожалею о них всем сердцем, потому что согрешил(а) против Тебя, высшего добра и любви. Твердо решаю с Твоей помощью исправиться, избегать греха и творить добро. Прошу Тебя, Господи, прости меня и помилуй ради страданий Иисуса Христа. Аминь.

***

О, Иисусе Христе, Боже наш, спаси и помилуй наши души со Святой Церковью. Позаботься о нас, не дай нам гореть в огне геенны. Помилуй нас, бедных грешников. Благослови моего отца, мою мать, моих родных, за которых я искренне молюсь. Помоги нам пройти чистилище и приведи наши души к небесному покою. Аминь.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!