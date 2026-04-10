Молитва на Страсну п’ятницю: які духовні тексти заведено читати в цей день

Страсна п’ятниця — це день, коли люди намагаються ніби зупинитися й задуматися про своє життя. Прийнято молитися, визнавати свої гріхи та помилки, і думати, як стати кращим.
У цей день більше уваги приділяють душі, а не буденним справам і бажанням. Які молитви читають на Страсну п’ятницю — найважливіші ми зібрали у нашому матеріалі.
Молитва на Страсну п’ятницю біля Плащаниці
Яку молитву читати на Страсну п’ятницю до Пресвятої Богородиці
О Пресвята Владичице Богородице, Мати Скорботна, що стояла під хрестом Сина Твого і меч болю пройняв душу Твою, вислухай мене, грішного(у), що з покорою до Тебе прибігаю. Зглянься на мою неміч і скорботу, випроси мені у Сина Твого прощення гріхів і дар щирого покаяння. Навчи мене терпеливо нести свій життєвий хрест і не відступати від волі Божої.
О Мати Милосердна, не відкинь мене у гріхах моїх, але покрий мене чесним Твоїм покровом, захисти від усякого зла і настав на путь спасіння. Бо Ти єси надія і заступниця всіх християн, і до Тебе з вірою прибігаємо нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
Яку молитву читають у Страсну п’ятницю на прощення гріхів
Господи Боже мій, щиро каюся перед Тобою за всі гріхи мої, якими я Тебе образив(ла). Жалію за них від усього серця, бо згрішив(ла) проти Тебе, найвищого добра і любові. Твердо постановляю з Твоєю допомогою виправитися, уникати гріха і чинити добро. Прошу Тебе, Господи, прости мені та змилуйся наді мною заради страждань Ісуса Христа. Амінь.
***
О, Ісусе Христе, Боже наш, спаси і помилуй наші душі святою Церквою. Подбай про нас, не дай нам горіти в гієні вогненній. Помилуй нас, бідних грішників. Благослови мого батька, мою матір, моїх рідних, за яких щиро молюся. Допоможи нам пройти чистилище і доведи наші душі до небесного спокою. Амінь.
А якщо хочеш більше дізнатися про духовний зміст і традиції дня, читай, що не можна робити у Страсну п’ятницю – святий день найбільшої скорботи.
