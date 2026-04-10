Молитва на Страсну п’ятницю: які духовні тексти заведено читати в цей день

Страсна п’ятниця — це день, коли люди намагаються ніби зупинитися й задуматися про своє життя. Прийнято молитися, визнавати свої гріхи та помилки, і думати, як стати кращим.

У цей день більше уваги приділяють душі, а не буденним справам і бажанням. Які молитви читають на Страсну п’ятницю — найважливіші ми зібрали у нашому матеріалі.

Молитва на Страсну п’ятницю біля Плащаниці

Господи Ісусе Христе, сьогодні стою перед Твоєю Плащаницею, де відбиті сліди Твоїх страждань і любові. Ти добровільно прийняв хрест, щоб світ отримав життя, і пролив Свою кров за кожного з нас. Прости мої гріхи, явні й таємні, очисти серце від злоби, гордості та страху. Навчи мене любити, як Ти любив, терпіти, як Ти терпів, і прощати, як Ти простив тих, хто прибив Тебе до хреста. Даруй мені силу не відступати від правди, віру, що не похитнеться у випробуваннях, і надію, що сяє навіть у темряві. Нехай Твій хрест стане моїм світлом, а Твоє воскресіння — моєю радістю. Амінь.

***

О Ісусе, що був огорнутий святою Плащаницею і залишив на ній сліди своїх страждань, змилуйся надо мною та допоможи мені через каяття і любов відчути Твоє милосердя. Смиренно каюся перед Тобою і прошу: прости всі мої гріхи — від юності й до сьогодні, свідомі й несвідомі, ті, що пам’ятаю, і ті, що забув(ла). Розумію, що своїми вчинками завдавав(ла) Тобі болю. Щиро шкодую про це і прошу: визволь мене від зла заради Твоїх страждань і ран. Господи, пробач мені, очисти мою душу, підтримай мене Своєю ласкою і будь милостивий до мене тепер і завжди. Амінь.

Яку молитву читати на Страсну п'ятницю до Пресвятої Богородиці О Пресвята Владичице Богородице, Мати Скорботна, що стояла під хрестом Сина Твого і меч болю пройняв душу Твою, вислухай мене, грішного(у), що з покорою до Тебе прибігаю. Зглянься на мою неміч і скорботу, випроси мені у Сина Твого прощення гріхів і дар щирого покаяння. Навчи мене терпеливо нести свій життєвий хрест і не відступати від волі Божої. О Мати Милосердна, не відкинь мене у гріхах моїх, але покрий мене чесним Твоїм покровом, захисти від усякого зла і настав на путь спасіння. Бо Ти єси надія і заступниця всіх християн, і до Тебе з вірою прибігаємо нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Яку молитву читають у Страсну п'ятницю на прощення гріхів Господи Боже мій, щиро каюся перед Тобою за всі гріхи мої, якими я Тебе образив(ла). Жалію за них від усього серця, бо згрішив(ла) проти Тебе, найвищого добра і любові. Твердо постановляю з Твоєю допомогою виправитися, уникати гріха і чинити добро. Прошу Тебе, Господи, прости мені та змилуйся наді мною заради страждань Ісуса Христа. Амінь. *** О, Ісусе Христе, Боже наш, спаси і помилуй наші душі святою Церквою. Подбай про нас, не дай нам горіти в гієні вогненній. Помилуй нас, бідних грішників. Благослови мого батька, мою матір, моїх рідних, за яких щиро молюся. Допоможи нам пройти чистилище і доведи наші душі до небесного спокою. Амінь.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!