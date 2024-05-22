Обучение с августа и по субботам — новые рекомендации для вузов Украины

В Министерстве образования обнародовали рекомендации для вузов и учреждений профессионального образования по поводу начала нового учебного года 2024-2025.
Согласно им, этим учебным заведениям советуют начать обучение в августе, использовать субботние дни как рабочие в теплые месяцы года и при необходимости продлить учебный год до июля 2025 года.
В Минобразования рекомендации начать обучение уже с августа объясняют подготовкой к отопительному сезону и холодам, а также потребностями энергетики Украины, пострадавшей от российских атак.
Для учреждений высшего образования и профессионального высшего образования МОН рекомендует:
А для прифронтовых и приграничных областей, где существует риск артиллерийских обстрелов, РСЗО, бомбовых и ракетных атак и т.п., образовательный процесс осуществлять в укрытиях.
По согласованию с областными военными администрациями — на базе других учебных заведений в тыловых регионах в смешанном или (в виде исключения) дистанционном формате.
Также в МОН призывают предусмотреть функционирование локальных систем оповещения о поступлении сигнала Воздушная тревога или других ответных сигналов оповещения в учебных корпусах и общежитиях учебных заведений.
Рекомендации также предоставили для заведений профессионального (профессионально-технического) образования:
Организацию обучения в очном формате рекомендуют при обязательном наличии укрытий. Если есть недостаточное количество мест в укрытиях, обучение можно организовать посменно.
Если производственную практику невозможно организовать в обычном режиме, рекомендуется использовать учебные мастерские, лаборатории заведений, а в случае необходимости и возможности обеспечить ее прохождение дистанционно.
Также рекомендации по подготовке к новому учебному году в скором времени получат заведения общего среднего образования.
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