Обучение с августа и по субботам — новые рекомендации для вузов Украины

В Министерстве образования обнародовали рекомендации для вузов и учреждений профессионального образования по поводу начала нового учебного года 2024-2025.

Согласно им, этим учебным заведениям советуют начать обучение в августе, использовать субботние дни как рабочие в теплые месяцы года и при необходимости продлить учебный год до июля 2025 года.

МОН советует вузам начать обучение в августе

В Минобразования рекомендации начать обучение уже с августа объясняют подготовкой к отопительному сезону и холодам, а также потребностями энергетики Украины, пострадавшей от российских атак.

Для учреждений высшего образования и профессионального высшего образования МОН рекомендует:

по возможности начать учебный год 2024-2025 года в первой половине августа 2024 года. Это касается образовательных программ всех уровней, кроме студентов первых курсов;

2024 года. Это касается образовательных программ всех уровней, кроме студентов первых курсов; использовать субботние дни как рабочие в тёплые месяцы года;

в тёплые месяцы года; с середины ноября 2024 года по середину марта 2025 года планировать проведение зачетно-экзаменационной сессии, практической подготовки, выполнения курсовых и квалификационных работ и удлиненных каникул, а если нужно, — продолжить занятия в дистанционном формате;

при необходимости продлить образовательный процесс до конца июля 2025 , кроме выпускных курсов;

, кроме выпускных курсов; проводить образовательный процесс в аудиторном или смешанном форматах в помещении учебного заведения или его отдельном корпусе в пределах расчетной емкости сооружений гражданской защиты;

в тыловых регионах обеспечить проведение образовательного процесса в основном в аудиторном формате с учетом безопасности участников образовательного процесса и по согласованию с областными военными администрациями.

А для прифронтовых и приграничных областей, где существует риск артиллерийских обстрелов, РСЗО, бомбовых и ракетных атак и т.п., образовательный процесс осуществлять в укрытиях.

По согласованию с областными военными администрациями — на базе других учебных заведений в тыловых регионах в смешанном или (в виде исключения) дистанционном формате.

Также в МОН призывают предусмотреть функционирование локальных систем оповещения о поступлении сигнала Воздушная тревога или других ответных сигналов оповещения в учебных корпусах и общежитиях учебных заведений.

Обучение для заведений профессионального и профессионально-технического образования

Рекомендации также предоставили для заведений профессионального (профессионально-технического) образования:

если возможно, начать учебный год раньше первого сентября для учащихся второго и третьего курсов;

использовать субботние дни как рабочие в тёплые месяцы года;

в случае необходимости также можно продлить образовательный процесс до конца июля 2025 года, кроме выпускных курсов.

Организацию обучения в очном формате рекомендуют при обязательном наличии укрытий. Если есть недостаточное количество мест в укрытиях, обучение можно организовать посменно.

Если производственную практику невозможно организовать в обычном режиме, рекомендуется использовать учебные мастерские, лаборатории заведений, а в случае необходимости и возможности обеспечить ее прохождение дистанционно.

Также рекомендации по подготовке к новому учебному году в скором времени получат заведения общего среднего образования.

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