Навчання з серпня та в суботу — нові рекомендації для ВНЗ України

У Міністерстві освіти оприлюднили рекомендації для вишів та закладів професійної освіти щодо початку нового навчального року 2024-2025.

Згідно з ними, вищим навчальним закладам радять почати навчання в серпні, використовувати суботні дні як робочі в теплі місяці року та за потреби продовжити навчальний рік до липня 2025 року.

МОН радить вишам почати навчання у серпні

У МОН рекомендації почати навчання вже з серпня пояснюють підготовкою до опалювального сезону і холодів, а також потребами енергетики України, що постраждала від російських атак.

Для закладів вищої освіти та фахової передвищої освіти МОН рекомендує:

якщо можливо, розпочати навчальний рік 2024-2025 року у першій половині серпня 2024 року . Це стосується освітніх програм усіх рівнів і всіх здобувачів, крім студентів перших курсів;

. Це стосується освітніх програм усіх рівнів і всіх здобувачів, крім студентів перших курсів; використовувати суботні дні як робочі в теплі місяці року;

в теплі місяці року; з середини листопада 2024 року до середини березня 2025 року планувати проведення заліково-екзаменаційної сесії, практичної підготовки, виконання курсових і кваліфікаційних робіт та подовжених канікул, а якщо потрібно, — продовжити заняття в дистанційному форматі;

за потреби подовжити освітній процес до кінця липня 2025 року , крім випускних курсів;

, крім випускних курсів; проводити освітній процес у аудиторному або змішаному форматах у приміщенні закладу освіти або його окремому корпусі в межах розрахункової місткості споруд цивільного захисту;

у тилових регіонах забезпечити проведення освітнього процесу переважно в аудиторному форматі з урахуванням безпеки учасників освітнього процесу та за погодженням з обласними військовими адміністраціями.

А для прифронтових та прикордонних областей, де існує ризик артилерійських обстрілів, РСЗВ, бомбових та ракетних атак тощо, освітній процес здійснювати в укриттях.

За погодженням з обласними військовими адміністраціями — на базі інших закладів освіти в тилових регіонах у змішаному або (як виняток) дистанційному форматі.

Також у МОН закликають передбачити функціонування локальних систем оповіщення про надходження сигналу Повітряна тривога або інших відповідних сигналів оповіщення в навчальних корпусах та гуртожитках закладів освіти.

Навчання для закладів професійної та професійно-технічної освіти

Рекомендації також надали для закладів професійної (професійно-технічної) освіти:

якщо можливо, розпочати навчальний рік раніше першого вересня для учнів другого і третього курсів;

використовувати суботні дні як робочі в теплі місяці року;

якщо є потреба, також можливо подовжити освітній процес до кінця липня 2025 року, крім випускних курсів.

Організацію навчання в очному форматі рекомендують за обовʼязкової наявності укриттів. Якщо є недостатня кількість місць в укриттях, навчання можна організувати позмінно.

Якщо виробничу практику неможливо організувати у звичайному режимі, рекомендується використовувати навчальні майстерні, лабораторії закладів, а якщо є потреба і можливості, забезпечити її проходження дистанційно.

Також рекомендації для підготовки до нового навчального року незабаром отримають заклади загальної середньої освіти.

Раніше ми розповідали про реформу вищої освіти, яка передбачає можливість закінчення бакалаврату за три роки.

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