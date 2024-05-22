Навчання з серпня та в суботу — нові рекомендації для ВНЗ України

У Міністерстві освіти оприлюднили рекомендації для вишів та закладів професійної освіти щодо початку нового навчального року 2024-2025.
Згідно з ними, вищим навчальним закладам радять почати навчання в серпні, використовувати суботні дні як робочі в теплі місяці року та за потреби продовжити навчальний рік до липня 2025 року.
У МОН рекомендації почати навчання вже з серпня пояснюють підготовкою до опалювального сезону і холодів, а також потребами енергетики України, що постраждала від російських атак.
Для закладів вищої освіти та фахової передвищої освіти МОН рекомендує:
А для прифронтових та прикордонних областей, де існує ризик артилерійських обстрілів, РСЗВ, бомбових та ракетних атак тощо, освітній процес здійснювати в укриттях.
За погодженням з обласними військовими адміністраціями — на базі інших закладів освіти в тилових регіонах у змішаному або (як виняток) дистанційному форматі.
Також у МОН закликають передбачити функціонування локальних систем оповіщення про надходження сигналу Повітряна тривога або інших відповідних сигналів оповіщення в навчальних корпусах та гуртожитках закладів освіти.
Рекомендації також надали для закладів професійної (професійно-технічної) освіти:
Організацію навчання в очному форматі рекомендують за обовʼязкової наявності укриттів. Якщо є недостатня кількість місць в укриттях, навчання можна організувати позмінно.
Якщо виробничу практику неможливо організувати у звичайному режимі, рекомендується використовувати навчальні майстерні, лабораторії закладів, а якщо є потреба і можливості, забезпечити її проходження дистанційно.
Також рекомендації для підготовки до нового навчального року незабаром отримають заклади загальної середньої освіти.
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