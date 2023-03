Мощный ураган в Батуми: что известно, есть ли жертвы, первые фото и видео

Природа всегда отдает человеку то, что сама от него натерпелась. Поэтому сегодня за твоим окном солнце, а завтра — сильный ветер.

В грузинском Батуми бушует ураган, который вырывает с корнем деревья и срывает крыши домов.

На проспекте Фридона Халваши вырваны многолетние эвкалипты.

По состоянию на 10 утра уже известно о первой жертве урагана. В Аджарии на улице Агнешенебели в Кобулете большое дерево упало прямо на автомобиль, где в салоне находился человек.

От урагана пострадал и порт Батуми: там ветер перевернул транспортные контейнеры. В службе по связям с общественностью мэрии Батуми заявляют, что к ликвидации последствий непогоды привлечены все экстренные службы.

????????⚡️ Powerful hurricane in Georgian Batumi



Strong wind demolished people, roofs and advertising structures. It is reported that one person died after a tree fell on his car.#batumi #georgia #hurricane pic.twitter.com/pqwuCTJHcm