Потужний ураган у Батумі: що відомо, чи є жертви, перші фото та відео

Природа завжди віддає людині те, чого й сама від неї натерпілася. Тож сьогодні за твоїм вікном сонце, а завтра — сильний вітер.

У грузинському Батумі вирує ураган, який вириває з коренем дерева та зриває дахи будинків.

На проспекті Фрідона Халваші повалено багаторічні евкаліпти.

????????⚡️ Powerful hurricane in Georgian Batumi



Strong wind demolished people, roofs and advertising structures. It is reported that one person died after a tree fell on his car.#batumi #georgia #hurricane pic.twitter.com/pqwuCTJHcm