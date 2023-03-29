Потужний ураган у Батумі: що відомо, чи є жертви, перші фото та відео

Природа завжди віддає людині те, чого й сама від неї натерпілася. Тож сьогодні за твоїм вікном сонце, а завтра — сильний вітер.

У грузинському Батумі вирує ураган, який вириває з коренем дерева та зриває дахи будинків.

На проспекті Фрідона Халваші повалено багаторічні евкаліпти.

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Станом на 10 ранку уже відомо про першу жертву урагану. В Аджарії на вулиці Агнешенебелі в Кобулеті велике дерево впало прямісінько на автівку, де в салоні перебувала людина. Після пошкодження ліній електропередачі частину міста було знеструмлено. Від урагану постраждав і порт Батумі: там вітер перевернув транспортні контейнери. У службі зв’язків із громадськістю мерії Батумі заявляють, що для ліквідації наслідків негоди залучено всі екстрені служби.

????????⚡️ Powerful hurricane in Georgian Batumi



Strong wind demolished people, roofs and advertising structures. It is reported that one person died after a tree fell on his car.#batumi #georgia #hurricane pic.twitter.com/pqwuCTJHcm — hem_day (@hem_day) March 28, 2023

У Самегрело після урагану доведеться відновлювати понад 600 приватних будинків, понад 30 житлових корпусів. Пошкоджено дахи дитячих садків, шкіл, клінік та адміністративних будівель. Без електрики близько ста сіл, — повідомляють у грузинському ЗМІ.

У регіоні Імереті знесено дахи у понад 500 будинків. У 135 селах немає електрики, пошкоджено магістральний газопровід, десятки автомобілів понівечені деревами, що впали.

У самому Кутаїсі тисячі абонентів залишилися без води.

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Ураган у Батумі: відео з місця негоди

In the resort town of Batumi (Georgia) there’s a raging storm at sea causing destruction in the town. pic.twitter.com/O9tEWXONch — Malinda ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? (@TreasChest) March 28, 2023

Минулого року сильні урагани та торнадо завдали жахливих руйнувань у Німеччині. Ми пояснювали, як діяти під час такої негоди в Україні: читай поради.

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Фото: Новини Грузії