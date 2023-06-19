Хочу на море! Откроется ли курортный сезон в Одессе и можно ли купаться

Иногда так хочется просто человеческого — поехать на море. Да и жители некоторых прибрежных городов, например Одессы, наконец-то могут насладиться своим родным городом без толп туристов.

Однако все надежды поймать немного солнышка на одесском побережье и ощутить родное море все же в этом году несбыточны. Одесский городской совет сообщил, что пляжи Одессы признаны непригодными для купания.

Можно ли купаться в Одессе

Купание людей на пляжах города Одессы запрещено, — говорится на сайте Одесского городского совета.

Такое решение связано с существенным ухудшением состояния воды в открытых водоемах, в частности, речь идет о море и лимане.

Сейчас также смотрят

Так что погружение в воду может нести опасности для здоровья как одесситов, так и гостей города.

Решение было принято на внеочередном заседании Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Исполнительного комитета Одесского городского совета 17 июня 2023 года.

Некоторые одесские пляжи сейчас работают. Однако на них можно разве что прогуляться, или позагорать. В воду заходить — запрещено.

Местные жители рассказали, что исчез любимый запах моря, а вместо этого — воняет прудом. Водная мутная и цветет. Все время что-то прибивает к берегу: деревья, рыбу, дельфины и прочее.

Хотя людей и так было раньше немного на пляжах, но после запрета их стало меньше.

Думаешь, что тогда делать в любимом городе? Читай культурный дайджест от Вікон — куда пойти в Одессе в июне 2023 года.

А еще у Вікон есть свой Telegram и Instagram. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!