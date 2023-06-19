Хочу на море! Чи відкриється курортний сезон в Одесі та чи можна купатися

Іноді так хочеться просто людського — поїхати на море. Та й жителі деяких прибережних міст, як от Одеса, нарешті можуть насолодитися своїм рідним містом без чималих натовпів.

Однак усі надії зловити трохи сонечка на одеському узбережжі та відчути рідне море на дотик все ж таки цього року не вдасться. Одеська міська рада повідомила, що пляжі Одеси визнані непридатними для купання.

Чи можна купатися в Одесі

Купання людей на пляжах міста Одеси заборонено, — йдеться на сайті Одеської міської ради.

Таке рішення пов’язано з суттєвим погіршенням стану води у відкритих водоймах, зокрема йдеться про море та лиман.

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Тож занурення у воду може нести небезпеки для здоров’я як одеситів, так і гостей міста.

Рішення ухвалили на позачерговому засіданні Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Виконавчого комітету Одеської міської ради 17 червня 2023 року.

Деякі одеські пляжі наразі працюють. Однак на них можна хіба що прогулятись, або ж позасмагати. У воду заходити — заборонено.

Місцеві мешканці розповіли, що зник улюблений запах моря, а натомість — смердить ставком. Водна мутна та цвіте. Весь час щось прибиває до берега: дерева, рибу, дельфіни та інше.

Хоч людей і так було раніше небагато на пляжах, але після заборони їх поменшало.

Думаєш, що ж тоді робити в улюбленому місті? Читай культурний дайджест від Вікон — куди піти в Одесі в червні 2023.

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