Новини

Хочу на море! Чи відкриється курортний сезон в Одесі та чи можна купатися

Даніела Долотова, редакторка сайту 19 Червня 2023, 14:00
Чи можна купатися в Одесі
Фото: Unsplash

Більше новин
курс валют
І знову зміни? Який курс долара та євро в обмінниках України сьогодні
Як приготувати хумус вдома: рецепт від Джеймі Олівера
Рятівник у холодильнику, що готується за п’ять хвилин. Рецепт хумусу від Джеймі Олівера
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги в Україні в реальному часі
Огірки
Чим підгодувати розсаду огірків і коли це потрібно робити
Дивитись більше

Матеріали по темі

Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги в Україні в реальному часі
Денис і Євген Корецькі
Хто, окрім нас, це зробить? Як брати-близнюки пройшли окупацію та разом розміновують Херсонську область
Ситуація в бахмуті
Гарматним м’ясом більше не закидають: як саме змінилась поведінка росіян під Бахмутом
Карта бойових дій в Україні 19.06.2023 онлайн
Нищівні удари від нашої авіації та звільнення П’ятихаток! Карта бойових дій в Україні 19 червня в режимі онлайн

Відео
0:03:22
Денис і Євген Корецькі

Хто, окрім нас, це зробить? Як брати-близнюки пройшли окупацію та разом розміновують Херсонську область
0:07:31
Ситуація в бахмуті
Гарматним м’ясом більше не закидають: як саме змінилась поведінка росіян під Бахмутом
Карта бойових дій в Україні 19.06.2023 онлайн
Нищівні удари від нашої авіації та звільнення П’ятихаток! Карта бойових дій в Україні 19 червня в режимі онлайн
0:13:15
Екіпажі HIMARS показали, як нищать росіян на фронті
Кров холоне в жилах, а страшно навіть захисникам. Екіпажі HIMARS показали свою блискучу роботу
0:02:17
Волонтерки роблять вареники для військових
Ця родина не лише взяла під опіку 5 дітей, але і волонтерять для фронту всім селом
0:03:29
Перший у світі дрон-мінувальник
Наземний дрон-мінувальник, безпілотник для евакуації та “очі” для військових авто! Українські винахідники вражають
0:10:29
Пташки на мільйон доларів знищеної російської техніки — робота дронів
Працюють по норах! Як дрони-камікадзе знищують росіян й техніку на мільйони доларів
0:03:31
Фонд "Українські вогнеборці"
Україна надихає своєю сміливістю британців! Волонтери передали рятувальникам броньований автомобіль
0:04:55
Навчання з бойової медицини
Кожен може бути “швидкою допомогою”! На Харківщині проводять курси підготовки бойових медиків
0:03:26
Врятовані собаки з Херсонщини шукають дім: як допомогти
800 кілометрів до нових родин! Врятовані собаки з Херсонщини знаходять господарів
Більше відео
курс валют
Читати далі
І знову зміни? Який курс долара та євро в обмінниках України сьогодні
Пенсія: нововведення
Читати далі
Накопичувальна пенсія: що це таке і коли запровадять в Україні 2023

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь