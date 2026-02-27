Украина получит кредит на сумму 8,1 млрд долларов: в МВФ одобрили предоставление средств

Совет директоров Международного валютного фонда официально дал зеленый свет новой четырехлетней программе расширенного финансирования (EFF).

Общий объем поддержки составит 8,1 млрд долларов США, а первый транш в размере 1,5 млрд долларов поступит на счета государства уже в ближайшие дни. Эти средства станут критически важным ресурсом для латания дыр в бюджете и удержания курса гривны.

Новая программа МВФ выполняет роль так называемого якоря — это значит, что без одобрения Фонда Украина не смогла бы разблокировать гораздо большие суммы других партнеров.

Программа МВФ является частью гигантского плана на 136,5 млрд долларов, который призван полностью закрыть дефицит бюджета Украины в течение следующих четырех лет. Одобрение МВФ открывает путь к получению кредита в 90 млрд евро от ЕС.

Кроме того, решение Фонда активирует дополнительные пакеты помощи от стран Большой семерки и других международных финансовых институтов.

Программа предусматривает продолжение структурных реформ, позволивших удержать экономику в предыдущие годы войны. Кроме того, наличие договоренностей с МВФ позволяет Украине рассчитывать на долговое облегчение.

В настоящее время международные партнеры подтвердили, что действующий мораторий на обслуживание официального долга будет продлен. Это означает, что государство может не тратить валютные резервы на выплаты кредиторам сейчас, а направить их на социальные нужды и оборону. Полноценная реструктуризация долгов произойдет уже после того, как ситуация в стране окончательно стабилизируется.

