Україна отримає кредит на суму 8,1 млрд доларів: в МВФ схвалили надання коштів

Рада директорів Міжнародного валютного фонду офіційно дала зелене світло новій чотирирічній програмі розширеного фінансування (EFF).

Загальний обсяг підтримки становитиме 8,1 млрд доларів США, а перший транш у розмірі 1,5 млрд доларів надійде на рахунки держави вже найближчими днями. Ці кошти стануть критично важливим ресурсом для латання дірок у бюджеті та втримання курсу гривні.

Рада директорів МВФ підтримала економіку України на суму 8,1 млрд доларів

Нова програма МВФ виконує роль так званого якоря — це означає, що без схвалення Фонду Україна не змогла б розблокувати значно більші суми від інших партнерів.

Програма МВФ є частиною гігантського плану на 136,5 млрд доларів, який покликаний повністю закрити дефіцит бюджету України протягом наступних чотирьох років. Схвалення МВФ відкриває шлях до отримання кредиту на 90 млрд євро від ЄС.

Крім того, рішення Фонду активує додаткові пакети допомоги від країн Великої сімки та інших міжнародних фінансових інституцій.

Програма передбачає продовження структурних реформ, які дозволили втримати економіку в попередні роки війни. Крім того, наявність домовленостей із МВФ дозволяє Україні розраховувати на боргове полегшення.

Наразі міжнародні партнери підтвердили, що чинний мораторій на обслуговування офіційного боргу буде продовжено. Це означає, що держава може не витрачати валютні резерви на виплати кредиторам зараз, а спрямувати їх на соціальні потреби та оборону. Повноцінна реструктуризація боргів відбудеться вже після того, як ситуація в країні остаточно стабілізується.

Раніше ми писали, скільки грошей знадобиться Україні для відновлення — читай в матеріалі, наскільки великою є ця сума.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!