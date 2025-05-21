Минцифры монетизирует Дію: какие услуги портала станут платными

Некоторые сервисы в приложении Дія станут платными с 1 июня. В первую очередь это касается услуг для банков и финансовых учреждений. Монетизацию анонсировал глава Минцифры Михаил Федоров на конференции DOU Day 18 мая, сообщает Forbes.

За что придется платить и сколько будут стоить сервисы — рассказываем, какие услуги будут предоставлять за деньги.

Сервисы в Дії хотят монетизировать: о каких услугах идет речь

Михаил Федоров рассказал, что с 1 июня станет платным шеринг документов в Дії. Это касается отправки электронной копии паспорта или других документов банку.

За подключение к сервису банки и финансовые учреждения будут платить единоразово 21617 гривен, далее — 9,8 гривны за каждую успешную операцию с документами.

При этом шеринг одного документа будет бесплатным, а вот за мультишеринг (два документа и больше) придется платить.

Как отметил Федоров, ежемесячно через Дію онлайн открываются десятки тысяч счетов. К примеру, только Monobank за день открыли 22 тысячи. Он добавил, что финучреждения готовы за это платить.

В комментарии Forbes представители ПУМБ, Sense Bank, Глобус Банк, NovaPay, RozetkaPay и Швидко гроші ответили, что они продолжат пользоваться сервисом, несмотря на введение платы за шеринг.

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Среднее количество шерингов документов через Дію превышает 1,3 млн в месяц, заявил руководитель команды внедрения Алексей Вовк.

Среди партнеров, готовых к интеграции платного сервиса — банки, страховые компании, сервисы документооборота, платежные системы, мобильные операторы, сервис райдхейлинга и другие учреждения. Сейчас речь идет о нескольких сотнях подключений.

Но на этом платные услуги не окончились. В планах монетизация сервиса Дія.Підпис для юридических лиц, которая позволит предприятиям подписывать документы онлайн электронной подписью напрямую через Дію.

Министерство также планирует запустить сервис электронной идентификации Diia.OAuth, благодаря чему партнеры смогут идентифицировать своих пользователей посредством взаимодействия с порталом, рассказал Алексей Вовк.

Напомним, что в Дії также появится ИИ-помощник, который будет консультировать по разным вопросам.

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