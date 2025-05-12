Сменить место жительства за 15 минут: в Дії заработали важные услуги

Теперь изменить или сняться с места жительства можно онлайн за 15 минут!

Куча бумаг и бесконечные очереди — для многих украинцев переезд был настоящим квестом. Однако теперь процедура довольно легкая. На портале Дія снова доступны две услуги — снятие с места жительства и изменение места жительства.

Без бюрократии: только ноутбук и несколько кликов

Оформить новую регистрацию или сняться с предыдущей теперь можно полностью онлайн — без всякого визита в госучреждение. Все, что нужно, — 15 минут времени перед компьютером.

На выбор пользователя:

смена места жительства (если ты переезжаешь и хочешь одновременно зарегистрировать новый адрес);

снятие с места жительства (если просто прекращаешь регистрацию, например, после выезда из общежития).

Что нужно для пользования услугами

Услуги доступны для граждан Украины, которые:

с налоговым номером;

достигли больше 14 лет (или 18, если меняется место жительства ребенка);

с правом собственности на жилье, зарегистрированное в Госреестре недвижимости с 2013 года;

без обременений в виде ипотеки на жилье.

Эти услуги стали снова доступными, благодаря реализации проекта цифровизации, который воплощается Программой EGAP при поддержке правительства Швейцарии. Над воплощением также работали Минцифры, МВД, Минюст, ГМС и ГП Документ.

Узнай подробнее, как выписаться из квартиры самому или выписать другого.

