Змінити місце проживання за 15 хвилин: в Дії запрацювали важливі послуги

Тепер змінити або знятися з місця проживання можна онлайн за 15 хвилин!

Купа паперів та нескінченні черги — для багатьох українців переїзд був справжнім квестом. Проте тепер процедура доволі легка. На порталі Дія знову доступні дві послуги — зняття з місця проживання та зміна місця проживання.

Без бюрократії: тільки ноутбук і кілька кліків

Оформити нову реєстрацію або знятись із попередньої тепер можна повністю онлайн — без жодного візиту до держустанови. Усе, що потрібно, — 15 хвилин часу перед комп’ютером.

На вибір користувача:

зміна місця проживання (якщо ти переїжджаєш і хочеш одночасно зареєструвати нову адресу);

зняття з місця проживання (якщо просто припиняєш реєстрацію, наприклад, після виїзду з гуртожитку).

Що потрібно для користування послугами

Послуги доступні для громадян України, які:

мають податковий номер;

досягли 14 років (або 18, якщо змінюється місце проживання дитини);

мають право власності на житло, зареєстроване у Держреєстрі нерухомості з 2013 року;

не мають обтяжень у вигляді іпотеки на житло.

Ці послуги стали знову доступними, завдяки реалізації проекту цифровізації, що втілюється Програмою EGAP за підтримки уряду Швейцарії. Над втіленням також працювали Мінцифри, МВС, Мін’юст, ДМС та ДП Документ.

Дізнайся детальніше, як виписатись з квартири самому або виписати іншого.

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