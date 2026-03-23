Без очередей и бумажной волокиты: как Минобороны упрощает путь домой для освобожденных из плена

Министерство обороны Украины масштабирует систему комплексной поддержки военнослужащих, вернувшихся из вражеского плена. Главный акцент реформы — на максимальном упрощении процедур и привлечении общественности к социальному сопровождению защитников.

Центры реинтеграции: единое окно вместо очередей в частях

Одним из важнейших шагов стало создание специализированных Центров реинтеграции. Это учреждения, где освобожденные воины могут получить полный пакет услуг в одном месте: от медицинской и психологической реабилитации до юридического консультирования.

Ключевое преимущество новой системы — минимизация бюрократической нагрузки. Теперь военным не нужно лично ехать в свои части, чтобы решить большинство бумажных вопросов. Все бюрократические цепочки теперь замыкаются непосредственно в Центрах реинтеграции, что делает помощь государства более быстрой и удобной.

Гражданское крыло в войске: новый подход к социальному сопровождению

Минобороны инициировало внедрение гражданских должностей в группах социального сопровождения боевых бригад. Это решение появилось после аудита и консультаций с семьями защитников, которые находятся в плену или считаются пропавшими без вести.

Заместитель Министра обороны, генерал-лейтенант Евгений Мойсюк, пояснил, что такая инициатива позволит существенно усилить армию опытом людей, которые непосредственно знают проблемы семей военных.

Представители объединений семей готовы к официальному сотрудничеству. После внесения соответствующих изменений в нормативно-правовую базу представители объединений родственников смогут официально приобщаться к подразделениям гражданско-военного сотрудничества бригад. Создание такого гражданского крыла — это стратегическое усиление способностей войска в этом важном направлении, — отметил Мойсюк.

Как работает система поддержки сегодня

На данный момент в боевых подразделениях уже созданы специальные группы сопровождения. Они консультируют военнослужащих и их родных по правовым, социально-бытовым и медицинским вопросам.

Часть функций, касающихся непосредственно реинтеграции бывших пленных, передана в специализированные центры. Это позволило не только ускорить процессы адаптации, но и сделать их более профессиональными и комплексными.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!