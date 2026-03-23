Без черг та паперової тяганини: як Міноборони спрощує шлях додому для звільнених із полону

Міністерство оборони України масштабує систему комплексної підтримки військовослужбовців, які повернулися з ворожого полону. Головний акцент реформи — на максимальному спрощенні процедур та залученні громадськості до соціального супроводу захисників.

Центри реінтеграції: єдине вікно замість черг у частинах

Одним із найважливіших кроків стало створення спеціалізованих Центрів реінтеграції. Це заклади, де звільнені воїни можуть отримати повний пакет послуг в одному місці: від медичної та психологічної реабілітації до юридичного консультування.

Ключова перевага нової системи — мінімізація бюрократичного навантаження. Тепер військовим не потрібно особисто їхати до своїх частин, щоб розв’язати більшість паперових питань. Усі бюрократичні ланцюжки тепер замикаються безпосередньо у Центрах реінтеграції, що робить допомогу держави швидшою та зручнішою.

Цивільне крило у війську: новий підхід до соціального супроводу

Міноборони ініціювало впровадження цивільних посад у групах соціального супроводу бойових бригад. Це рішення з’явилося після аудиту та консультацій із родинами захисників, які перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти.

Заступник Міністра оборони, генерал-лейтенант Євген Мойсюк, пояснив, що така ініціатива дозволить суттєво підсилити армію досвідом людей, які безпосередньо знають проблеми сімей військових.

Представники об’єднань родин готові до офіційної співпраці. Після оновлення нормативної бази вони зможуть долучатися до підрозділів цивільно-військового співробітництва. Створення такого цивільного крила — це стратегічне підсилення спроможностей ЗСУ в цьому напрямі, — зазначив Мойсюк.

Як працює система підтримки сьогодні

Наразі у бойових підрозділах уже створені спеціальні групи супроводу. Вони консультують військових та їхніх рідних з правових, соціально-побутових і медичних питань.

Частину функцій, що стосуються безпосередньо реінтеграції колишніх полонених, передали до спеціалізованих центрів. Це дало змогу не лише пришвидшити процеси адаптації, а й зробити їх більш професійними та комплексними.

Читатай також: де колишнім полоненим отримати медичну допомогу у своєму регіоні.

