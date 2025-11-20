Три украинских АЭС снизили мощность после российских атак — МАГАТЭ

Три украинские атомные электростанции вынужденно сократили производство электроэнергии после очередных российских атак на энергетическую инфраструктуру поблизости их площадок. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

По его словам, работу пришлось ограничить на Хмельницкой, Ровенской и Южноукраинской АЭС. В результате обстрелов и дестабилизации сети четыре из девяти энергоблоков на этих станциях были переведены на пониженную мощность.

Гросси напомнил, что Хмельницкая и Ровенская АЭС уже уменьшали генерацию после предыдущих обстрелов в начале ноября.

Ситуация осложнилась и на Южноукраинской станции: накануне она потеряла подключение к одной из высоковольтных линий, а в ночь на 19 ноября в километре от объекта зафиксировали 11 вражеских дронов.

Читать по теме Ситуация на ЗАЭС критическая: станция больше недели без электроэнергии (ОБНОВЛЕНО) Президент Зеленский сообщил, что аварийная ситуация на станции сохраняется.

В своем заявлении глава МАГАТЭ подчеркнул:

Запорожская АЭС — не единственная станция, пострадавшая от нестабильности электросети. Военные действия продолжают влиять на энергетическую систему по всей Украине.

В МАГАТЭ подчеркивают, что ситуация в украинской энергетике остаётся крайне напряженной, а атаки России создают дополнительные риски для стабильной работы атомных объектов.

Главное фото: Викимедия.

Добавим, что перед этим МАГАТЭ приняло резолюцию о немедленной деоккупации ЗАЭС.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!