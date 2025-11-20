Три українські АЕС знизили потужність після російських атак — МАГАТЕ

Три українські атомні електростанції вимушено скоротили виробництво електроенергії після чергових російських атак на енергетичну інфраструктуру поблизу їхніх майданчиків. Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

За його словами, роботу довелося обмежити на Хмельницькій, Рівненській та Південноукраїнській АЕС. У результаті обстрілів та дестабілізації мережі чотири з дев’яти енергоблоків на цих станціях були переведені на знижену потужність.

Гроссі нагадав, що Хмельницька та Рівненська АЕС уже зменшували генерацію після попередніх обстрілів на початку листопада.

Ситуація ускладнилася й на Південноукраїнській станції: напередодні вона втратила підключення до однієї з високовольтних ліній, а в ніч проти 19 листопада за кілометр від об’єкта зафіксували 11 ворожих дронів.

У своїй заяві керівник МАГАТЕ наголосив:

Запорізька АЕС — не єдина станція, яка постраждала від нестабільності електромережі. Військові дії продовжують впливати на енергосистему по всій Україні.

У МАГАТЕ підкреслюють, що ситуація в українській енергетиці залишається вкрай напруженою, а атаки росії створюють додаткові ризики для стабільності роботи атомних об’єктів.

Додамо, що перед цим МАГАТЕ ухвалила резолюцію про негайну деокупацію ЗАЕС.

