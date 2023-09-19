Борьба продолжается более века: в чем причина конфликта Армении и Азербайджана за Нагорный Карабах

Война за Нагорный Карабах между Арменией и Азербайджаном длится уже десятки лет. Этнический конфликт между странами возник еще в начале XX столетия.

Мы расскажем, в чем причина конфликта между Арменией и Азербайджаном.

Что такое Нагорный Карабах

Нагорный Карабах — это территория, которая находится на Южном Кавказе между Азербайджаном и Арменией. Между странами постоянно были бои за право контролировать территорию.

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Большевистские власти создали Нагорно-Карабахскую автономную область, которую включили в состав Азербайджанской ССР, хотя большинство населения региона составляли армяне, требовавшие присоединения к Армении.

Нагорный Карабах на карте

В чем причина конфликта между Арменией и Азербайджаном

Карабахский конфликт имеет долгую историю. Еще в начале XX века современные Армения и Азербайджан оказались в составе Российской империи. Даже тогда конфликт между странами доходил до постоянных столкновений.

После распада Российской империи в 1918 году на Закавказье образовались три республики: Грузинская, Армянская и Азербайджанская, но статус Нагорного Карабаха оставался неопределенным.

Тогда за территорию началась армяно-азербайджанская война, продолжавшаяся два года, но когда начала наступать Красная армия, две страны попали под власть большевиков.

Азербайджанская и Армянская республики вошли в состав СССР, из-за политики Сталина по разделу народов между республиками Нагорный Карабах на условиях автономии стал частью Азербайджанской ССР. Но большей частью населения региона были армяне.

В конце существования СССР этнические конфликты становились все острее. На фоне подъема национальных движений до обретения независимости Армянская ССР и Нагорно-Карабахская автономия подписали общее постановление об объединении. А уже 1991 сообщили о создании так называемой Нагорно-Карабахской республики, которую фактически контролировала Армения.

Но Азербайджан признал этот акт незаконным, что привело к дальнейшей войне. Ни одна страна также не признала так называемую Нагорно-Карабахскую республику.

Армения при военной поддержке РФ оккупировала Нагорный Карабах и семь районов рядом с ним.

В 1994 Армения, Азербайджан и так называемая Нагорно-Карабахская республика подписали трехстороннее соглашение о прекращении огня.

Но этот договор не разрешил конфликт. В регионе постоянно продолжались столкновения, но без активных боевых действий. Одно из самых больших обострений конфликта произошло в 2020 году.

Карабахский конфликт 2020

В сентябре 2020 года начались боевые действия между Азербайджаном и так называемой Нагорно-Карабахской республикой с участием бойцов из Армении, это еще называют Вторая карабахская война. В результате боев армия Азербайджана смогла вернуть контроль над значительной частью территорий, утраченных Баку во время войны за Нагорный Карабах в начале 1990-х годов.

Карабахский конфликт 2023

В ночь на 13 сентября 2023 года на границе Азербайджана и Армении начались боевые действия, сообщает newsarmenia.am. Азербайджан обвинил Армению в совершении провокации на государственной границе.

Но в Армении говорят, что Азербайджан открыл огонь из артиллерии и крупнокалиберного оружия в сторону населенных пунктов Горис, Сотк и Джермук.

19 сентября Министерство обороны Азербайджана объявило о начале антитеррористических мер локального характера, чтобы восстановить конституционный строй в Карабахе, говорится в заявлении азербайджанского Минобороны.

Позже Минобороны Азербайджана заявило, что позиции вооруженных сил страны на агдамском направлении находятся под интенсивным обстрелом армянских военных.

В Минобороны Армении заявили, что ситуация на границах была относительно стабильная.

Во время обострения конфликта в 2020 году Армения обратилась за помощью в Организацию договора о коллективной безопасности. Ранее мы рассказывали, что такое ОДКБ и какие страны в нее входят.

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