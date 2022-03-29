Жалкая пародия НАТО: что такое ОДКБ и почему не спешит спасать Москву и войну с Украиной

Армения передала России четыре истребителя Су-30 с пилотами для войны с Украиной. Такую новость обнародовал турецкий канал Haber Global со ссылкой на разведку, однако официальный Ереван отрицает это.

Посольство Армении в Украине назвало эту информацию ложной.

В 1992 году в Ташкенте Москва пыталась слепить новую версию “антинато”, которую впоследствии назвали ОДКБ — Организация договора о коллективной безопасности. В настоящее время ее участниками являются Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

Как и в НАТО, статут ОДКБ предполагает, что в случае агрессии против одного из участников в его защиту станут остальные. То есть, на бумаге это оборонный альянс.

Формально в ОДКБ поочередно председательствуют все страны-участницы. Однако штаб-квартира этой организации находится в Москве, большинство контингента — российские военные, а Россия фактически удерживает ее за свой счет и решает, кому помогать, а где — закрыть глаза.

Так, во время войны в Нагорном Карабахе ОДКБ отказала Армении в помощи, и Россия не вмешалась. Однако такая политика сыграла с Путиным злую шутку.

После провала блицкрига в Украине он решил втянуть в войну страны ОДКБ, попросив у них технику и пушечное мясо. Однако большинство членов дипломатически отказались.

Тем временем украинские войска начали контратаки на определенных участках фронта и уже имеют незаурядные успехи. Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко рассказал, какая ситуация в Украине по состоянию на 29.03.2022.