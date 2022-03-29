Жалюгідна пародія НАТО: що таке ОДКБ та чому не квапиться рятувати Москву й війну з Україною

Вірменія передала Росії чотири винищувачі Су-30 з пілотами для війни з Україною. Таку новину оприлюднив турецький канал Haber Global з посиланням на розвідку, проте офіційний Єреван заперечує це.

Посольство Вірменії в Україні назвало цю інформацію неправдивою.

У 1992 році у Ташкенті Москва намагалася зліпити нову версію “антинато”, яку згодом назвали ОДКБ — Організація договору про колективну безпеку. Зараз її учасниками є Росія, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан і Таджикистан.

Як і в НАТО, статут ОДКБ передбачає, що в разі агресії проти котрогось з учасників на його захист стане решта. Тобто на папері це оборонний альянс.

Формально в ОДКБ по черзі головують усі країни-учасниці. Проте штаб-квартира цієї організації розташована в Москві, більшість контингенту — російські військові, а Росія фактично утримує її своїм коштом та вирішує, кому допомагати, а де — заплющити очі.

Так, під час війни в Нагірному Карабасі ОДКБ відмовила Вірменії в допомозі й Росія не втрутилася. Проте така політика зіграла з Путіним злий жарт.

Після провалу бліцкригу в Україні він вирішив втягнути у війну країни ОДКБ, попросивши в них техніку та гарматне м’ясо. Однак більшість членів дипломатично відмовилися.

Тим часом українські війська почали контратаки на певних ділянках фронту і вже мають неабиякі успіхи. Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко розповів, яка ситуація в Україні станом на 29.03.2022.