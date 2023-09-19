Сутички тривають понад століття: у чому причина конфлікту Вірменії та Азербайджану за Нагірний Карабах

Війна за Нагірний Карабах між Вірменією та Азербайджаном триває вже десятки років. Етнічний конфлікт між країнами виник ще на початку XX сторіччя.

Ми розповімо, у чому полягає причина конфлікту між Вірменією та Азербайджаном.

Що таке Нагірний Карабах

Нагірний Карабах — це територія, що знаходиться на Південному Кавказі між Азербайджаном та Вірменією. Між країнами постійно були сутички за право контролювати територію.

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Більшовицька влада створила Нагірно-Карабахську автономну область, яку включили до складу Азербайджанської РСР, хоча більшість населення регіону становили вірмени, які вимагали приєднання до Вірменії.

Нагірний Карабах на мапі

У чому причина конфлікту між Вірменією та Азербайджаном

Карабаський конфлікт має довгу історію. Ще на початку XX століття сучасні Вірменія та Азербайджан опинилися у складі Російської імперії. Навіть тоді конфлікт між країнами доходив до постійних сутичок.

Після розпаду Російської імперії у 1918 році на Закавказзі утворилися три республіки: Грузинська, Вірменська та Азербайджанська, але статус Нагірного Карабаху залишався невизначеним.

Тоді за територію розпочалася вірмено-азербайджанська війна, яка тривала два роки, але, коли почала наступати Червона армія, дві країни потрапили під владу більшовиків.

Азербайджанська та Вірменська республіки увійшли до складу СРСР. Через політику Сталіна щодо поділу народів між республіками Нагірний Карабах на умовах автономії став частиною Азербайджанської РСР. Але більшою частиною населення регіону були вірмени.

Наприкінці існування СРСР етнічні конфлікти ставали все гострішими. На тлі підйому національних рухів до здобуття незалежності, Вірменська РСР та Нагірнокарабаська автономія підписали спільну постанову про об’єднання. А уже 1991 року повідомили про створення так званої Нагірнокарабаської республіки, яку фактично контролювала Вірменія.

Але Азербайджан визнав цей акт незаконним, що призвело до подальшої війни. Жодна країна також не визнала так звану Нагірнокарабаську республіку.

Вірменія за військової підтримки РФ окупувала Нагірний Карабах і прилеглі до нього сім районів.

У 1994 році Вірменія, Азербайджан і так звана Нагірнокарабаська республіка підписали тристоронню угоду про припинення вогню.

Але цей договір не вирішив конфлікт. У регіоні постійно тривали сутички, але без активних бойових дій. Одне з найбільших загострень конфлікту відбулося у 2020 році.

Карабаський конфлікт 2020

У вересні 2020 року розпочалися бойові дії між Азербайджаном та так званою Нагірнокарабаською республікою за участі бійців з Вірменії, це ще називають Друга карабаська війна. Внаслідок боїв армія Азербайджану змогла повернути контроль над значною частиною територій, втрачених Баку під час війни за Нагірний Карабах на початку 1990-х років.

Карабаський конфлікт 2023

У ніч на 13 вересня 2023 року на кордоні Азербайджану та Вірменії почалися бойові дії, повідомляє newsarmenia.am. Азербайджан звинуватив Вірменію у скоєнні провокації на державному кордоні.

Але у Вірменії кажуть, що Азербайджан відкрив вогонь з артилерії та великокаліберної зброї у бік населених пунктів Ґоріс, Сотк та Джермук.

19 вересня Міністерство оборони Азербайджану оголосило про початок антитерористичних заходів локального характеру, щоб відновити конституційний лад в Карабаху, про це йдеться у заяві азербайджанського Міноборони.

Згодом Міноборони Азербайджану заявило, що позиції збройних сил країни на агдамському напрямку перебувають під інтенсивним обстрілом із боку вірменських військових.



Натомість у Міноборони Вірменії заявили, що ситуація на кордонах була відносно стабільна.

Під час загострення конфлікту у 2020 році Вірменія звернулася за допомогою до Організації договору про колективну безпеку. Раніше ми розповідали, що таке ОДКБ та які країни до неї входять.

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