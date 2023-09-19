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Сутички тривають понад століття: у чому причина конфлікту Вірменії та Азербайджану за Нагірний Карабах

Богдана Макалюк, редакторка сайту 19 Вересня 2023, 16:10
Нагірний Карабах: у чому причини конфлікту Вірменії та Азербайджану
Фото: Unsplash

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