Невизнана республіка припиняє існування: що відомо про долю Нагірного Карабаху

З 1 січня 2024 року так звана республіка Нагірний Карабах припиняє своє існування, до цієї дати всі “державні установи та організації” мають розпустити. Відповідний указ підписав так званий голова невизнаної республіки.

Рішення було ухвалено через складну військово-політичну ситуацію, йдеться в указі. Це сталося після того, як Азербайджан взяв під свій контроль територію Нагірного Карабаху.

У поясненні до документа назвали кілька причин рішення про припинення існування так званої республіки Нагірний Карабах.

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Рішення було ухвалено:

у зв’язку зі складною військово-політичною ситуацією,

зважаючи на пріоритет забезпечення фізичної безпеки й життєвих інтересів народу Арцаху (Нагірного Карабаху), враховуючи домовленість, досягнуту за посередництвом командування російського миротворчого контингенту з представниками Азербайджанської Республіки про те, що забезпечується вільний, добровільний і безперешкодний проїзд жителів Нагірного Карабаху, зокрема військовослужбовців, які склали зброю, зі своїм майном на їхніх транспортних засобах Лачинським коридором.

Нещодавно було загострення у конфлікті за Нагірний Карабах. Але військові дії припинилися. Уряд Азербайджану провів зустріч з жителями Нагірного Карабаху та представив план реінтеграції.

Адміністрація президента Азербайджану Ільхама Алієва зустрілася в місті Євлах з вірменськими жителями Карабаху. Відповідальний за контакти з вірменськими жителями Карабаху Рамін Мамедов провів переговори із представниками вірменських жителів регіону Сергієм Мартиросяном та Давидом Мелкумяном.

Мамедов представив плани з реінтеграції вірменського населення Карабаху. Окрім цього, на зустрічі підкреслили важливість найшвидшої реалізації планів, згідно із заявою Міноборони Азербайджану від 20 вересня щодо припинення антитерористичних заходів.

Під час зустрічі обговорили питання соціального та гуманітарного характеру. Представники вірменських жителів регіону заявили про потребу в паливі, а також попросили гуманітарну допомогу у вигляді харчових продуктів. Це прохання схвалив представник азербайджанської влади.

Планується здійснити постачання палива для забезпечення опалення дитячих садків і шкіл, служби швидкої медичної допомоги й пожежної служби, а також надати гуманітарну підтримку.

Зараз також спостерігається виїзд вірмен із Нагірного Карабаху. Десятки тисяч етнічних вірмен виїжджають до Вірменії. На ранок 28 вересня кількість біженців з Карабаху, які перетнули кордон Вірменії, перевищила 65 тисяч осіб, повідомляє Радіо Азатутюн. Люди не захотіли залишатися там після повернення регіону під контроль Азербайджану.

Сутички між Вірменією та Азербайджаном за Нагірний Карабах тривали десятки років, часом були сильні загострення та війни. Раніше ми детальніше розповідали, у чому конфлікт між Вірменією та Азербайджаном.

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