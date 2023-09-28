Новини

Невизнана республіка припиняє існування: що відомо про долю Нагірного Карабаху

Богдана Макалюк, редакторка сайту 28 Вересня 2023, 11:30
Невизнана республіка вірмен у Карабаху припинить існування з 1 січня: що відомо
Фото: Depositphotos

Більше новин
Невизнана республіка припиняє існування: що відомо про долю Нагірного Карабаху
Чим відрізняється тосол від антифризу і чи справді є різниця між цими охолоджувальними розчинами
Як знизити тиск в домашніх умовах
Проточна вода, дихання та м’ятний чай — як боротися з підвищеним тиском без медикаментів
Андріївка
Ніде навіть український прапор встановити: ексклюзивні кадри звільнення Андріївки від 3 ОШБр
Як зробити виноградний сік: способи з сокочавницею і без
Натуральний, корисний та смачний! Як зробити виноградний сік — способи з соковичавницею та без неї
Дивитись більше

Матеріали по темі

Нагірний Карабах: у чому причини конфлікту Вірменії та Азербайджану
Сутички тривають понад століття: у чому причина конфлікту Вірменії та Азербайджану за Нагірний Карабах

Відео
0:04:14
Андріївка

Ніде навіть український прапор встановити: ексклюзивні кадри звільнення Андріївки від 3 ОШБр
Карта бойових дій в Україні сьогодні 28.09.2023: онлайн
Карта бойових дій 28 вересня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:03:37
Віталій Верес
Втратив зір, але зміг подолати ці труднощі! Історія 29-річного військового Нацгвардії Віталія Вереса
Девайс Смарт каса
Фіскалізація, зручність та поєднання роботи термінала — розповідаємо, чому девайс СМАРТ КАСА потрібен бізнесу в Україні
0:08:04
Бюджет України на 2024 рік: на що розподілять та які є зауваження
Бюджет — на оборону. На що виділять гроші у 2024 та скільки можуть втратити місцеві громади
0:05:21
Вадим Мазніченко та Максим Дмитраш: історії тих, хто виборов медалі на Іграх Нескорених
Довели світу, що українці — незламні! Історії військових, які вибороли медалі на Іграх Нескорених
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 27 вересня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:05:25
Ізюмський ліс
Волосся стає дибки! Окупанти катували жителів Ізюму і ховали тіла у лісі — упізнали ще 14 жертв
0:03:44
Ведучі нового каналу відвідали реабілітаційний центр Recovery
Не лише по телевізору! Ведучі проекту ЄПитання відвідали військових у реабілітаційному центрі Recovery
0:04:21
FPV дрони
Кожна гривня допомагає, а далі — хлопці самі! Залізні пташки допомагають нищити ворога
Більше відео
Кольки у дитини
Читати далі
Чи допоможе харчування мами позбутися “кольок” у дитини? Читай поради та пояснення лікарів
Чому людина ніколи не задоволена своєю зарплатнею
Читати далі
Постійно хочеться більше! Чому людина ніколи не задоволена своєю зарплатнею

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь