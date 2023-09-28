Непризнанная республика прекращает существование: что известно о судьбе Нагорного Карабаха

С 1 января 2024 года так называемая республика Нагорный Карабах прекращает свое существование, к этой дате все “государственные учреждения и организации” должны распустить. Соответствующий указ подписал так называемый глава непризнанной республики.

Решение было принято из-за сложной военно-политической ситуации, говорится в указе. Это произошло после того, как Азербайджан взял под свой контроль территории Нагорного Карабаха.

В объяснении к документу назвали несколько причин решения о прекращении существования так называемой республики Нагорный Карабах. Решение было принято:

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в связи со сложной военно-политической ситуацией,

исходя из приоритета обеспечения физической безопасности и жизненных интересов народа Арцаха (Нагорного Карабаха), учитывая договоренность, достигнутую посредством командования российского миротворческого контингента с представителями Азербайджанской Республики о том, что обеспечивается свободный, добровольный и беспрепятственный проезд жителей Нагорного Карабаха, в том числе военнослужащих, которые сложили оружие, со своим имуществом на их транспортных средствах по Лачинскому коридору.

Недавно было обострение в конфликте с Нагорным Карабахом. Но военные действия прекратились. Правительство Азербайджана провело встречу с жителями Нагорного Карабаха и представило план реинтеграции.

Администрация президента Азербайджана Ильхама Алиева встретилась в городе Евлах с армянскими жителями Карабаха. Ответственный за контакты с армянскими жителями Карабаха Рамин Мамедов провел переговоры с представителями армянских жителей региона Сергеем Мартиросяном и Давидом Мелкумяном.

Мамедов представил планы по реинтеграции армянского населения Карабаха. Кроме этого, на встрече была подчеркнута важность скорейшей реализации планов согласно заявлению Минобороны Азербайджана от 20 сентября о прекращении антитеррористических мер.

В ходе встречи обсудили вопросы социального и гуманитарного характера. Представители армянских жителей региона заявили о потребности топлива, а также попросили гуманитарную помощь в виде пищевых продуктов. Эту просьбу одобрил представитель азербайджанских властей.

Планируется осуществить поставки топлива для обеспечения отопления детских садов и школ, службы скорой медицинской помощи и пожарной службы, а также оказать гуманитарную поддержку.

Сейчас также наблюдается выезд армян из Нагорного Карабаха. Десятки тысяч этнических армян уезжают в Армению. На утро 28 сентября количество беженцев из Карабаха, пересекших границу Армении, превысило 65 тыс. человек, сообщает Радио Азатутюн. Люди не захотели оставаться там по возвращении региона под контроль Азербайджана.

Столкновения между Арменией и Азербайджаном за Нагорный Карабах продолжались десятки лет, иногда были сильные обострения и войны. Ранее мы более подробно рассказывали, в чем конфликт между Арменией и Азербайджаном.

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