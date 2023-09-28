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Непризнанная республика прекращает существование: что известно о судьбе Нагорного Карабаха

Богдана Макалюк, редактор сайта 28 сентября 2023, 11:30
Невизнана республіка вірмен у Карабаху припинить існування з 1 січня: що відомо
Фото: Depositphotos

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