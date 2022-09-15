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Військово-політичний блок чи найбільший блеф Путіна? Що таке ОДКБ та на кого насправді направлений вплив Росії

Вікторія Мельник, редакторка сайту 15 Вересня 2022, 22:30
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