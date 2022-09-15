Военно-политический блок или величайший блеф Путина? Что такое ОДКБ и на кого на самом деле направлено влияние России

Война в Украине, а точнее промежуточные результаты войны в Украине для России, сильно ударили по мировому порядку. Даже минуя разговоры об имидже России для Европы и США, мы видим — прозрели и друзья террористического государства-агрессора.

В последние дни напряженная ситуация между Азербайджаном и Арменией: в ночь на 13 сентября, когда весь мир был прикован к войне в Украине и похоронам королевы Елизаветы II, войска Азербайджана открыли огонь по территории Армении.

Гарантом безопасности Армении является Россия, но напряженная ситуация в Нагорном Карабахе Кремлю сейчас не на руку: не секрет, что именно украинско-российская война является причиной столь беспрецедентной эскалации.

ОДКБ: ожидания vs реальность

Организация Договора о коллективной безопасности является пародией на глобальную компанию НАТО. Требования и условия в ОДКБ — совместное подавление военных конфликтов и гражданских протестов.

Сегодня мы видим: эффективность организации близка к нулю. Сначала ОДКБ мягко “кинуло” российского диктатора Путина во время войны в Украине — никто не хотел попасть в санкционные списки Европы.

Фактически, единственным приспешником для Путина остался самопровозглашенный президент Республики Беларусь Лукашенко.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на личной встрече с Путиным просил о военной помощи для страны. Путин отказал Пашиняну, и создается впечатление, что президент Росси, может, и хотел бы помочь, да нечем.

Но это не так. Россия уже неоднократно игнорирует просьбы Армении — члена ОДКБ.

Назревает вопрос: действительно ли все члены ОДКБ защищают друг друга или это Россия прикрывается ОДКБ для влияния на постсоветское пространство?

Военно-политическая аппликация

Центр стратегических коммуникаций объясняет: по сути, единственное реальное назначение ОДКБ — военный контроль РФ над своими бывшими колониями.

ОДКБ не имеет опыта действенной помощи в отражении внешней агрессии и не гарантирует безопасность.

Это быстро поняли Грузия, Азербайджан и Узбекистан, потому и не стали продолжать свое участие в ОДКБ. Отношения между членами-подписантами договора непростые. Например, периодически случаются инциденты вроде перестрелки между пограничниками Таджикистана и Кыргызстана.

Главной силой ОДКБ остается Россия. А она не может помочь союзникам, потому что и сама нуждается в помощи из-за неудач в войне в Украине.

К тому же из-за последнего поражения в Харьковской области Россия теряет и контроль в ОДКБ, что еще больше расшатывает военно-политическую аппликацию “содружественных” стран.

Институт по изучению войны в своих ежевечерних итогах результатов военных операций в войне в Украине отметил: военные неудачи России в Украине, вероятно, продолжают ослаблять рычаги влияния России в бывшем Советском Союзе.

Подход Путина может навредить отношениям России с Арменией и другими государствами-членами ОДКБ, особенно если Россия не сможет оказать военную или миротворческую поддержку.

Вероятно, эскалация в Армении не остановится без посторонней помощи, но Россия уже отстранилась от посредничества в вооруженном конфликте.

Главное фото: Depositphotos

Ранее мы рассказывали тебе, почему помочь России в войне против Украины не отважились даже члены ОДКБ.

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