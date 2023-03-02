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Это лишено смысла! Генерал Ходжес о том, почему Россия не нанесет ядерный удар по Украине

Богдана Макалюк, редактор сайта 02 марта 2023, 12:00
Чи завдасть Росія ядерного удару по Україні у випадку атаки на Крим — Бен Годжес
Фото: Getty Images

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