Это лишено смысла! Генерал Ходжес о том, почему Россия не нанесет ядерный удар по Украине

Россия уже неоднократно угрожала применением ядерного оружия против Украины. Запад до сих пор волнуют эти угрозы, ведь от такого подлого врага можно ожидать чего угодно.

Однако применение ядерного оружия для России не имеет никакого смысла. В этом убежден бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес. Об этом он сказал во время Kyiv Jewish Forum.

Нанесет ли Россия ядерный удар по Украине

Ходжес убежден, что применение Россией ядерного оружия лишено смысла с военной точки зрения. На Западе неоднократно говорили о том, что Крым как бы является красной линией для россиян. Как будто в случае пересечения этой линии РФ может применить ядерное оружие. Не раз говорили о возможном использовании тактического ядерного оружия.

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Однако генерал напомнил, что тактическое ядерное оружие России было разработано во время холодной войны как средство пробить брешь в обороне НАТО. После этого мобильные советские силы, наученные действовать в зараженной местности, должны были начать действовать.

— В Украине нет места, где можно пробить брешь в оборонительной линии, и они не смогут нанести больший ущерб городам, чем тот, который они уже нанесли. Уж точно там нет больших мобильных формирований, которые должным образом оснащены и научены действовать в зараженной среде.

С профессиональной военной точки зрения в этом нет никакого смысла, — заявил Ходжес.

Также генерал акцентирует, что другая причина удерживания России от применения ядерного оружия — предупреждение президента США Джо Байдена. Он отмечал, что последствия использования ядерного оружия Россией будут катастрофическими для страны. Так что Ходжес уверен, что в применении этого оружия нет никаких преимуществ.

Я не вижу никакого положительного результата для России. На самом деле их ядерное оружие является самым эффективным, когда они его не применяют.

— Потому что они видят, как мы реагируем на угрозы: “О Боже, они могут его применить!” Поэтому каким-то образом Крым превратился в Святую землю, — сказал он.

Генерал говорит, что полуостров является стратегически важным для России, но не сакральным. По его мнению, Путину будет тяжело удерживать власть, если ВСУ отвоюют Крым.

Тем временем коллаборанты уже чувствуют тревожные звоночки и бегут с оккупированной Херсонской области. Ранее мы рассказывали, почему коллаборанты бегут из Херсона в Крым.

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