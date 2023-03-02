Це не має сенсу! Генерал Годжес про те, чому Росія не завдасть ядерного удару по Україні

Росія вже неодноразово погрожувала застосуванням ядерної зброї проти України. Захід і досі хвилюють ці погрози, адже від такого підступного ворога можна чекати, що завгодно.

Проте застосування ядерної зброї для Росії не має жодного сенсу. У цьому переконаний колишній командувач військ США в Європі, генерал у відставці Бен Годжес. Про це він сказав під час Kyiv Jewish Forum.

Чи завдасть Росія ядерного удару по Україні

Годжес переконаний, що застосування Росією ядерної зброї позбавлене сенсу з військової точки зору. На Заході неодноразово говорили про те, що Крим ніби є червоною лінією для росіян. Ніби у разі перетину цієї лінії РФ може застосувати ядерну зброю. Неодноразово говорилося про можливе використання тактичної ядерної зброї.

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Проте генерал нагадав, що тактична ядерна зброя Росії була розроблена під час холодної війни як засіб зробити пролом в обороні НАТО. Після цього пролому мобільні радянські сили, навчені діяти у зараженій місцевості, повинні були почати діяти.

— В Україні немає місця, де можна зробити пролом в оборонній лінії, і вони не зможуть завдати більшої шкоди містам, ніж та, яку вони вже завдали. Вже точно там немає великих мобільних формувань, які були б належно оснащені та навчені діяти у зараженому середовищі.

Тож із професійної військової точки зору в цьому немає жодного сенсу, — заявив Годжес.

Також генерал акцентує, що інша причина стримування Росії від застосування ядерної зброї — попередження президента США Джо Байдена. Він наголошував, що наслідки використання ядерної зброї Росією будуть катастрофічними для країни. Тож Годжес впевнений, що у застосуванні цієї зброї немає жодних переваг.

Я не бачу жодного позитивного результату для Росії. Насправді їхня ядерна зброя є найефективнішою, коли вони її не застосовують.

— Тому що вони бачать, як ми реагуємо на погрози нею: “О Боже, вони можуть її застосувати!” Тому якимось чином Крим перетворився на Святу землю, — сказав він.

Генерал каже, що півострів є стратегічно важливим для Росії, але не сакральним. На його думку, Путіну буде важко стримувати владу, якщо ЗСУ відвоюють Крим.

Тим часом колаборанти вже відчувають тривожні дзвіночки та тікають з окупованої Херсонщини. Раніше ми розповідали, чому колаборанти тікають з Херсонщини до Криму.

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