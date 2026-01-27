Шокирующий случай жестокого обращения с ребенком всколыхнул столицу: ювенальные прокуроры Деснянской окружной прокуратуры города Киева сообщили о подозрении 36-летней женщине, которая долгое время пытала своего 9-летнего сына — подробнее читай в материале.

Закрывала сына на ночь в туалете: женщине было поставлено в известность о подозрении

Как установило досудебное расследование, в течение 2024-2025 годов мальчик находился в состоянии постоянного физического и психологического террора. Мать систематически закрывала сына на ночь в туалете, иногда без одежды и связывала его зарядным шнуром от телефона, чтобы лишить возможности двигаться.

Издевательство включало не только побои руками и ногами: мать заставляла ребенка съесть черствый хлеб за одну минуту, а когда мальчик не успевал, наносила ему порезы кухонным ножом по голове.

Точкой в ​​этой истории стал инцидент, когда женщина намеренно зажала руку сына дверью, нанеся ему серьезную травму. Именно этот след насилия заметили педагоги в школе, что и послужило основанием для обращения в полицию и спасения ребенка.

В настоящее время мальчик изъят из опасной среды, он находится в детском доме семейного типа под наблюдением специалистов, и его жизни ничего не угрожает. Действия подозреваемой квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса Украины — пытки (ч. 1 ст. 127) и системное домашнее насилие (ст. 126-1). Женщине уже избрана мера пресечения, ей грозит до 6 лет лишения свободы.

Ситуация в Деснянском районе столицы является лишь одним из эпизодов в рамках продолжающихся по всей стране массовых проверок с декабря 2025 года. Специально созданные 45 межведомственных групп уже проинспектировали 281 детское учреждение и более 700 семейных форм воспитания, проверив условия проживания более 26 тысяч детей.

Результаты этих рейдов оказались потрясающими: зарегистрировано 214 уголовных производств, из которых более сотни касается халатности должностных лиц, а остальные — преступных действий родителей и опекунов.

Кроме Киева, аналогичные факты системного насилия и пыток детей были задокументированы в Одесской области и других регионах, где десятки детей также были срочно изъяты из семей и центров реабилитации для предоставления им государственной защиты.

