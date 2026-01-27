Шокуючий випадок жорстокого поводження з дитиною сколихнув столицю: ювенальні прокурори Деснянської окружної прокуратури міста Києва повідомили про підозру 36-річній жінці, яка протягом тривалого часу катувала свого 9-річного сина — детальніше читай в матеріалі.

Зачиняла сина на ніч в туалеті: жінці було повідомлено про підозру

Як встановило досудове розслідування, протягом 2024–2025 років хлопчик перебував у стані постійного фізичного та психологічного терору. Мати систематично зачиняла сина на ніч у туалеті, іноді без одягу, та зв’язувала його зарядним шнуром від телефону, щоб позбавити можливості рухатися.

Знущання включали не лише побої руками та ногами: матір примушувала дитину з’їсти черствий хліб за одну хвилину, а коли хлопчик не встигав, наносила йому порізи кухонним ножем по голові.

Крапкою в цій історії став інцидент, коли жінка навмисно затиснула руку сина дверима, нанісши йому серйозну травму. Саме цей слід насильства помітили педагоги в школі , що й стало підставою для звернення до поліції та подальшого порятунку дитини.

Наразі хлопчика вилучено з небезпечного середовища, він перебуває в дитячому будинку сімейного типу під наглядом фахівців, і його життю нічого не загрожує. Дії підозрюваної кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України — катування (ч. 1 ст. 127) та системне домашнє насильство (ст. 126-1). Жінці вже обрано запобіжний захід, їй загрожує до 6 років позбавлення волі.

Ситуація в Деснянському районі столиці є лише одним із епізодів у межах масових перевірок, що тривають по всій країні з грудня 2025 року. Спеціально створені 45 міжвідомчих груп вже проінспектували 281 дитячий заклад та понад 700 сімейних форм виховання, перевіривши умови проживання більше ніж 26 тисяч дітей.

Результати цих рейдів виявилися приголомшливими: зареєстровано 214 кримінальних проваджень, з яких понад сотня стосується недбалості посадових осіб, а решта — злочинних дій батьків та опікунів.

Окрім Києва, аналогічні факти системного насильства та катувань дітей було задокументовано в Одеській області та інших регіонах, де десятки дітей також було терміново вилучено з родин та центрів реабілітації для надання їм державного захисту.

