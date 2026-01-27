Для тебе Новини

Наносила порізи та зв’язувала зарядкою: у Києві жінка систематично катувала власного сина

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 27 Січня 2026, 12:04 2 хв.
мати знущалася з 9 річного сина
Фото Нацполіція

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь