Поселение напротив Земли? NASA планирует построить дома на Луне до 2040 года

Спутник нашей планеты Луна привлекает жителей Земли. Ученым хочется разгадать загадку космического объекта и совершать путешествия на Луну, более того — построить там дома.

Уже была миссия Аполлон, во время которой люди высаживались на Луну. Но после 1972 года люди не летали на спутник Земли. Сейчас NASA заявило о том, что планирует построить дома на Луне до 2040 года.

Это кажется нереальным, но раньше вообще полеты в космос считались чем-то недостижимым. The New York Times рассказали, как NASA планирует построить дома на Луне.

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NASA планирует построить дома на Луне: что известно

NASA хочет построить дома на Луне до 2040 года, они уверены, что это реально, несмотря на то, что другие называют их планы слишком амбициозными.

Агентство хочет отправить на Луну 3D-принтер, а затем построить конструкции, слой за слоем из специального лунного бетона, созданного из каменной крошки, обломков минералов и пыли, находящихся на верхнем слое Луны.

Директор NASA по развитию технологий Ники Веркхайзер руководит созданием новых программ, машин и робототехники для будущих космических миссий. Она отмечает, что NASA как никогда открыта для партнерства с учеными и лидерами отрасли, чтобы сделать игровое поле гораздо шире, чем во времена миссий Аполлон.

— Мы собрали всех нужных людей в нужное время в общих целях, поэтому я думаю, что мы добьемся этого. Все готовы сделать этот шаг вместе, поэтому, если мы сможем развить наши основные возможности, нет причин, чтобы это было невозможно, — говорит она о проекте.

Планируемые миссии на Луну

NASA называет свое возвращение на Луну Артемидой, названной в честь сестры-близнеца Аполлона. В ноябре прошлого года Артемида I, первая из пяти запланированных миссий на Луну, вылетела из Космического центра Кеннеди только с работами на борту. Во время миссии удалось облететь Луну и безопасно вернутся на Землю.

Артемида II перевезет четырех членов экипажа во время десятидневного полета по тому же маршруту, в том числе на борту будет присутствовать первая женщина, которая совершит такое путешествие. Миссия намечена на ноябрь 2024 года.

Через год будет еще одна миссия Артемида III, когда люди высадятся на поверхность Луны. К концу десятилетия запланированы еще две миссии с экипажем.

Как планируют печатать дома

NASA сотрудничает со строительной компанией ICON, базирующейся в Остине, штат Техас. В 2022 году компания объявила о выделении дополнительных $60 млн на конструкцию космической системы, которая может быть использована вне Земли, чтобы печатать все: от посадочных площадок для ракет до мест обитания. Все планируется строить из бетона, смешанного на месте.

Пока что планы — не более чем визуализация, но уже привлекли архитекторов, чтобы составить концепции и проекты. Почти любой объект можно распечатать в 3D. Но на Луне применять эту печать может быть сложнее.

Химия там та же, но физика другая, — отмечает временный декан Школы архитектуры Техасского университета A&M Патрик Суэрманн.

По его словам, путешествие на легком весе имеет решающее значение, поскольку каждый дополнительный килограмм веса, переносимый ракетой на Луну, стоит около $1 млн. Перевозить материалы из земли для строительства в космос не жизнеспособно, говорит он.

Поэтому любое отправляемое на Луну оборудование должно пройти испытания на Земле, чтобы убедиться, что оно может выдерживать окружающую среду. Для проверки имеется более дюжины испытательных камер, подвергающих предметы такому же радиационному излучению и температурному вакууму, действующему вне Земли. В феврале 2024 года 3D-принтер ICON будет опущен в самую большую камеру для первого испытания.

Также следует отметить, что NASA прежде чем построить дома, должно построить посадочные площадки, чтобы, когда ракеты с 3D-принтерами приземлились на Луну, можно было уменьшить распространение пыли.

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