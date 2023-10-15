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Поселение напротив Земли? NASA планирует построить дома на Луне до 2040 года

Богдана Макалюк, редактор сайта 15 октября 2023, 21:00
NASA планує побудувати будинки на Місяці до 2040 року
Фото: Pexels

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