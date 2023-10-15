Поселення навпроти Землі? NASA планує побудувати будинки на Місяці до 2040 року

Супутник нашої планети Місяць приваблює жителів Землі. Ученим хочеться розгадати загадку космічного об’єкта та здійснювати подорожі на Місяць, ба більше — збудувати там будинки.

Вже існувала місія Аполлон, під час якої люди висаджувалися на Місяць. Але після 1972 року люди не літали на супутник Землі. Зараз NASA заявила про те, що планує побудувати будинки на Місяці до 2040 року.

Це здається нереальним, але раніше взагалі польоти у космос вважалися чимось недосяжним. У The New York Times розповіли, як NASA планує побудувати будинки на Місяці.

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NASA хоче побудувати будинки на Місяці до 2040 року, вони вчені впевнені, що це реально, попри те, що інші називають їхні плани надто амбітними.

Агентство хоче відправити на Місяць 3D-принтер, а потім побудувати конструкції, шар за шаром зі спеціального місячного бетону, створеного з кам’яної крихти, уламків мінералів і пилу, які знаходяться на верхньому шарі Місяця.

Директорка NASA з розвитку технологій Нікі Веркхайзер керує створенням нових програм, машин і робототехніки для майбутніх космічних місій. Вона зазначає, що NASA як ніколи відкрита для партнерства з науковцями та лідерами галузі, щоб зробити ігрове поле набагато ширшим, ніж це було за часів місій Аполлон.

— Ми зібрали всіх потрібних людей у ​​потрібний час зі спільною метою, тому я думаю, що ми досягнемо цього. Усі готові зробити цей крок разом, тому, якщо ми розвинемо наші основні можливості, немає причин, щоб це було неможливим, — говорить вона про проект.

Заплановані місії на Місяць

NASA називає своє повернення на Місяць Артемідою, названою на честь сестри-близнюка Аполлона. У листопаді минулого року Артеміда I, перша з п’яти запланованих місій на Місяць, вилетіла з Космічного центру Кеннеді лише з роботами на борту. Під час місії вдалося облетіти Місяць і безпечно повернутися на Землю.

Артеміда II перевезе чотирьох членів екіпажу під час десятиденного польоту по тому самому маршруту, зокрема на борту буде присутня перша жінка, яка здійснить таку подорож. Місія запланована на листопад 2024 року.

Через рік буде ще одна місія Артеміда III, коли люди висадяться на поверхню Місяця. До кінця десятиліття заплановано ще дві місії з екіпажем.

Як планують друкувати будинки

NASA співпрацює з будівельною компанією ICON, що базується в Остіні, штат Техас. У 2022 році компанія оголосила про виділення додаткових $60 млн на конструкцію космічної системи, яка може бути використана за межами Землі, щоб друкувати все: від посадкових майданчиків для ракет до місць проживання. Усе планується будувати з бетону, змішаного на місці.

Поки що плани — не більше ніж візуалізація, але вже залучили архітекторів, щоб скласти концепції та проекти. Майже будь-який об’єкт можна надрукувати у 3D. Але на Місяці застосовувати цей друк може бути складніше.

Хімія там та сама, але фізика інша, — наголошує тимчасовий декан Школи архітектури Техаського університету A&M Патрік Суерманн.

За його словами, подорож на легкій вазі має вирішальне значення, оскільки кожен додатковий кілограм ваги, який переноситься ракетою на Місяць, коштує приблизно $1 млн. Перевозити матеріали із землі для будівництва в космос не життєздатно, каже він.

Тому будь-яке обладнання, яке відправляється на Місяць, має пройти випробування на Землі, щоб переконатися, що воно може витримувати навколишнє середовище. Для перевірки є більш як дюжина випробувальних камер, які піддають предмети такому ж радіаційному випромінюванню та температурному вакууму, що діє поза Землею. У лютому 2024 року 3D-принтер ICON опустять у найбільшу камеру для першого випробування.

Також варто зазначати, що NASA перш ніж побудувати будинки, має побудувати посадкові майданчики, щоб, коли ракети з 3D-принтерами приземлилися на Місяць, можна було зменшити поширення пилу.

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