Новини

Поселення навпроти Землі? NASA планує побудувати будинки на Місяці до 2040 року

Богдана Макалюк, редакторка сайту 15 Жовтня 2023, 21:00
NASA планує побудувати будинки на Місяці до 2040 року
Фото: Pexels

Більше новин
Засудили довічно
Допомагала ворогу наводити ракети! На Кіровоградщині колаборантку засудили до довічного ув’язнення
Ігор Коваленко
Прикро, що багато хто не йде в ЗСУ — у захисників не декілька життів: інтерв’ю гросмейстера з окопу Ігоря Коваленка
рак
Онкологія у дитини: що робити та куди звертатися, якщо малечі діагностували рак
Як розвинути свій TikTok: поради від блогерки Даші Кубік
Знімай щодня, навіть якщо в тобі сумніваються! Блогерка Даша Кубік розповіла, як розвивати свій TikTok
Дивитись більше

Матеріали по темі

Поселення навпроти Землі? NASA планує побудувати будинки на Місяці до 2040 року
Коли сонячне затемнення 2023: дата у жовтні й де можна подивитися
Поселення навпроти Землі? NASA планує побудувати будинки на Місяці до 2040 року
Коридор затемнень 2023: коли очікується і точні дати
Поселення навпроти Землі? NASA планує побудувати будинки на Місяці до 2040 року
Зазнімкувати глибини космосу! Неймовірні світлини, що перемогли на конкурсі Астрономічний фотограф року
Супермісяць 3 липня 2023: де побачити та о котрій розпочнеться
Перший супермісяць уже сьогодні! Добірка надзвичайних явищ, які можна спостерігати влітку 2023

Відео
0:01:01
Засудили довічно

Допомагала ворогу наводити ракети! На Кіровоградщині колаборантку засудили до довічного ув’язнення
0:02:09
Sky Shut
Нова система для знищення шахедів! ЗСУ показали установку Sky Shut, розроблену українськими інженерами
Карта бойових дій в Україні сьогодні 15.10.2023: онлайн
Карта бойових дій 15 жовтня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:03:13
Соцпрацівники
Герої на велосипедах та без бронежилетів! Як працюють соцпрацівники на Сумщині
0:07:09
олександр довженко
СРСР хотів його знищити за любов до України! Трагедія Олександра Довженка
0:00:00
ІПСО
Залізти в голову ворога: інтерв’ю воїна підрозділу ІПСО про психологічні операції проти росіян
Карта бойових дій
Карта бойових дій 14 жовтня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:09:44
шлях медичної евакуації
Польоти незламних бійців! Який вигляд має довгий шлях медичної евакуації українських героїв на лікування
0:04:32
Новини Ізраїлю сьогодні
Зв’язували руки, кидали гранати та обезголовлювали дітей: відомо про звірства ХАМАС в Ізраїлі
0:06:57
Авдіївка зараз: росіяни ідуть на штурм — останні новини
Штурми не припиняються ні на мить. Яка ситуація в Авдіївці станом на зараз — останні новини
Більше відео
рак
Читати далі
Онкологія у дитини: що робити та куди звертатися, якщо малечі діагностували рак

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь