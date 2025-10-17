Сегодня, 17 октября 2025 года, около 7 часов утра на автодороге неподалеку села Сухой Лиман в Одесском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли двое военнослужащих. Читай в материале детали страшного ДТП.

ДТП в Одесской области: детали следствия

По предварительным данным, 63-летний водитель грузовика совершил наезд на двух мужчин в возрасте 34 и 36 лет, которые находились возле передвижного блокпоста. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области. Один из пострадавших погиб на месте происшествия, другой умер в карете скорой помощи по дороге в больницу. Водитель объяснил, что не заметил пешеходов на дороге.

Полицейские проверили водителя на состояние опьянения — результат оказался отрицательным, он был трезв. Следственно-оперативная группа по расследованиям дорожно-транспортных происшествий ГУНП в Одесской области устанавливает все обстоятельства аварии.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований и возможное задержание водителя в процессуальном порядке.

Из-за инцидента на участке дороги затруднено движение транспорта. Полиция призывает водителей быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения, особенно в районах с блокпостами. Эта трагедия напоминает об опасностях на дорогах в условиях военного положения, когда военные часто исполняют обязанности на трассах. Следствие продолжается.

Подобные случаи, к сожалению, не редкость. По данным полиции, с начала года в Одесской области зарегистрированы сотни ДТП с пострадавшими, многие из которых связаны с невнимательностью водителей. Эксперты советуют усилить образовательные кампании по безопасности движения.

