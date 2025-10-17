Для тебя Новости

В Одесской области водитель грузовика совершил наезд на двух военных — оба погибли

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 17 октября 2025, 11:00 2 мин.
дтп в десской области
Фото Pixabay

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь