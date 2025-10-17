Сьогодні, 17 жовтня 2025 року, близько 7-ї години ранку на автодорозі неподалік села Сухий Лиман в Одеському районі сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинули двоє військовослужбовців. Читай у матеріалі деталі страшної ДТП.

ДТП на Одещині: деталі слідства

За попередніми даними, 63-річний водій вантажівки здійснив наїзд на двох чоловіків, віком 34 та 36 років, які перебували біля пересувного блокпоста. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області. Один з потерпілих загинув на місці події, інший — помер у кареті швидкої допомоги дорогою до лікарні. Водій пояснив, що не помітив пішоходів на дорозі.

Поліцейські перевірили водія на стан сп’яніння — результат виявився негативним, він був тверезим. Наразі слідчо-оперативна група з розслідувань дорожньо-транспортних пригод ГУНП в Одеській області встановлює всі обставини аварії.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та можливе затримання водія в процесуальному порядку.

Через інцидент на ділянці дороги ускладнено рух транспорту. Поліція закликає водіїв бути уважними та дотримуватися правил дорожнього руху, особливо в районах з блокпостами. Ця трагедія нагадує про небезпеки на дорогах в умовах воєнного стану, коли військові часто виконують обов’язки на трасах. Наразі слідство триває.

Подібні випадки, на жаль, не рідкість. За даними поліції, з початку року в Одеській області зареєстровано сотні ДТП з потерпілими, багато з яких пов’язані з неуважністю водіїв. Експерти радять посилити освітні кампанії щодо безпеки руху.

