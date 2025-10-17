Для тебе Новини

На Одещині водій вантажівки здійснив наїзд на двох військових — обидва загинули

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 17 Жовтня 2025, 11:00 2 хв.
дтп на одещині
Фото Pixabay

