Старая пленка агрессора: обращение Путина сегодня, главные тезисы и реакция Украины

Пока украинский президент ежедневно общается со своим народом на равных, глава Кремля изредка робко выходит с “пышными” речами. Сегодня, 21 февраля, Владимир Путин обратился к Федеральному собранию.

Обращение Путина сегодня: основные заявления

В целом звучали уже традиционные пропагандистские заявления, в том числе и сказки о неонацистах на Донбассе, отсутствии влияния санкций на экономику РФ и желании решить все мирным путем.

Также не обошел вниманием глава Кремля и однополые браки, в которых он видит не меньшую угрозу, чем в НАТО. А вот свою агрессивную позицию глава оккупантов не признал, а развязывание войны против Украины назвал превентивными мерами.

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Но самое главное касалось приостановления участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, условия которого РФ и так давно нарушала.

Также параллельно звучали и заявления о возобновлении испытаний ядерного оружия, что можно воспринять как угрозы мировому сообществу.

Однако многие заявления, особенно о так называемых экономических успехах, большинство российских чиновников встретили причудливыми гримасами. Это отмечает Центр стратегических коммуникаций Украины.

Ни на один вопрос, который беспокоит общество, ответа президент страны-террориста не дал, а наоборот пытался усыпить бдительность сказочными проектами и страшилками об агрессивном Западе.

Реакция Украины

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что Путин своей речью продемонстрировал растерянность.

Путін публічно продемонстрував свою неактуальність та розгубленість. І наголосив, що Рф перебуває в безумовному «таёжном тупике». І що перспективних рішень у нього немає й не буде. Бо скрізь «нацисти, марсіани і теорії змови»…

Sic transit gloria mundi Путіна в парламенті Рф… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) February 21, 2023

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов также прокомментировал выступление главы Кремля.

Мертвые лица, лживые слова, безропотная покорная страна. The end!

Но пока глава страны-агрессора пытается упражняться в красноречии, весь мир готовит ему трибуну для важнейшего выступления в его жизни — со скамьи подсудимых. Читай, что означает принятие резолюции по созданию трибунала для России.

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