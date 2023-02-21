Старая пленка агрессора: обращение Путина сегодня, главные тезисы и реакция Украины

Пока украинский президент ежедневно общается со своим народом на равных, глава Кремля изредка робко выходит с “пышными” речами. Сегодня, 21 февраля, Владимир Путин обратился к Федеральному собранию.
В целом звучали уже традиционные пропагандистские заявления, в том числе и сказки о неонацистах на Донбассе, отсутствии влияния санкций на экономику РФ и желании решить все мирным путем.
Также не обошел вниманием глава Кремля и однополые браки, в которых он видит не меньшую угрозу, чем в НАТО. А вот свою агрессивную позицию глава оккупантов не признал, а развязывание войны против Украины назвал превентивными мерами.
Но самое главное касалось приостановления участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, условия которого РФ и так давно нарушала.
Также параллельно звучали и заявления о возобновлении испытаний ядерного оружия, что можно воспринять как угрозы мировому сообществу.
Однако многие заявления, особенно о так называемых экономических успехах, большинство российских чиновников встретили причудливыми гримасами. Это отмечает Центр стратегических коммуникаций Украины.
Ни на один вопрос, который беспокоит общество, ответа президент страны-террориста не дал, а наоборот пытался усыпить бдительность сказочными проектами и страшилками об агрессивном Западе.
Ни на один вопрос, который беспокоит общество, ответа президент страны-террориста не дал, а наоборот пытался усыпить бдительность сказочными проектами и страшилками об агрессивном Западе.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что Путин своей речью продемонстрировал растерянность.
Путін публічно продемонстрував свою неактуальність та розгубленість. І наголосив, що Рф перебуває в безумовному «таёжном тупике». І що перспективних рішень у нього немає й не буде. Бо скрізь «нацисти, марсіани і теорії змови»…Sic transit gloria mundi Путіна в парламенті Рф…— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) February 21, 2023
Путін публічно продемонстрував свою неактуальність та розгубленість. І наголосив, що Рф перебуває в безумовному «таёжном тупике». І що перспективних рішень у нього немає й не буде. Бо скрізь «нацисти, марсіани і теорії змови»…Sic transit gloria mundi Путіна в парламенті Рф…
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов также прокомментировал выступление главы Кремля.
Мертвые лица, лживые слова, безропотная покорная страна. The end!
Мертвые лица, лживые слова, безропотная покорная страна. The end!
Но пока глава страны-агрессора пытается упражняться в красноречии, весь мир готовит ему трибуну для важнейшего выступления в его жизни — со скамьи подсудимых. Читай, что означает принятие резолюции по созданию трибунала для России.
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