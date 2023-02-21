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Старая пленка агрессора: обращение Путина сегодня, главные тезисы и реакция Украины

Даниэла Долотова, редактор сайта 21 февраля 2023, 16:00
путін звернення
Фото: Getty Images, Unsplash

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