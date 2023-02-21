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Стара плівка агресора: звернення Путіна сьогодні, головні тези та реакція України

Даніела Долотова, редакторка сайту 21 Лютого 2023, 16:00
путін звернення
Фото: Getty Images, Unsplash

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