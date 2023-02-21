Стара плівка агресора: звернення Путіна сьогодні, головні тези та реакція України

Поки український президент щоденно спілкується зі своїм народом на рівних, очільник Кремля вряди-годи боязко виходить з “пишними” промовами. Сьогодні, 21 лютого, Володимир Путін звернувся до Федеральних зборів.

Звернення Путіна сьогодні: основні заяви

Загалом лунали вже традиційні пропагандистські заяви, зокрема й казки про неонацистів на Донбасі, відсутність впливу санкцій на економіку РФ та бажання вирішити усе мирним шляхом.

Також не оминув увагою очільник Кремля й одностатеві шлюби, у яких він вбачає не меншу загрозу, ніж в НАТО. А ось свою агресивну позицію голова окупантів не визнав, а розв’язання війни проти України назвав превентивними заходами.

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Та найголовніше стосувалося призупинення участі РФ у Договорі про стратегічні наступальні озброєння, умови якого РФ і так давно порушувала.

Також паралельно лунали заяви про відновлення випробувань ядерної зброї, що можна сприйняти як погрози світовій спільноті.

Проте чимало заяв, особливо про так звані економічні успіхи, більшість російських чиновників зустріли химерними гримасами. Про це зазначає й Центр стратегічних комунікацій України.

На жодне питання, яке турбує суспільство, відповіді президент країни-терориста не дав, а навпаки намагався приспати пильність казковими проектами й страшилками про агресивний Захід.

Реакція України

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк зазначив, що Путін своєю промовою продемонстрував свою розгубленість.

Путін публічно продемонстрував свою неактуальність та розгубленість. І наголосив, що Рф перебуває в безумовному «таёжном тупике». І що перспективних рішень у нього немає й не буде. Бо скрізь «нацисти, марсіани і теорії змови»…

Sic transit gloria mundi Путіна в парламенті Рф… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) February 21, 2023

Секретар РНБО України Олексій Данілов також прокоментував виступ очільника Кремля.

Мертві обличчя, брехливі слова, безмовно покірна країна. The end!

Та поки очільник країни-агресора намагається вправлятись у красномовності, увесь світ готує йому трибуну для найважливішого виступу в його житті — з лави підсудних. Читай, що означає ухвалення резолюція щодо створення трибуналу для Росії.

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