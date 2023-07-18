Интерактивная карта пунктов пропуска на границе: что нужно знать, чтобы не попасть в пробку

Миллионы украинцев уехали в Польшу в поисках безопасности. Также большинство украинцев проезжают эту страну по пути к другим: используют польские аэропорты, железную дорогу или автобусы. Поэтому на границе с Польшей всегда большие очереди и пробки, особенно в период праздников.

Чтобы не попасть в длинную пробку, нужно выбирать наименее загруженный пункт пропуска на границе. В ГПСУ была создана интерактивная карта пунктов пропуска на границе, на которых можно следить за очередями.

— На интерактивной карте отображаются только действующие пункты пропуска. Пункты пропуска, временно закрытые в соответствии с распоряжением КМУ от 13.03.2020 года №288-р, на карте не отображаются! — говорится на сайте ГНСУ.

Сейчас также смотрят

Интерактивная карта пунктов пропуска на границе

На интерактивной карте можно выбрать пункты пропуска со странами:

Румыния;

Венгрия;

Словакия;

Польша;

Беларусь;

Россия;

Молдова;

территория временно оккупированной АР Крым.

Среди типов пунктов пропуска есть автомобильные, воздушные, пешеходные, речные и железнодорожные. Также можно выбрать пункт пропуска по названию, если ты его знаешь. Есть возможность выбрать пункт пропуска с камерой, чтобы посмотреть на ситуацию вживую.

Четыре цвета отвечают за обозначение состояния загруженности на пунктах пропуска:

серый — закрытый;

красный — высокая загруженность;

синий — средняя загруженность;

зеленый — низкая загруженность.

Интерактивную карту пунктов пропуска на границе от ГПСУ можно найти по ссылке.

Многие украинцы выезжают в Польшу и берут с собой любимые вещи, но кое-что провозить через границу нельзя. Ранее мы рассказывали, что можно провозить в Польшу через границу с Украиной.

А еще у Вікон есть свой Telegram и Instagram. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!