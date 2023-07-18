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Интерактивная карта пунктов пропуска на границе: что нужно знать, чтобы не попасть в пробку

Богдана Макалюк, редактор сайта 18 июля 2023, 12:45
Карта пунктів пропуску на кордоні
Фото: Facebook

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