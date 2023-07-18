Інтерактивна мапа пунктів пропуску на кордоні: що треба знати, щоби не потрапити в затор

Мільйони українців виїхали до Польщі у пошуках безпеки. Також більшість українців проїжджають цю країну на шляху до інших: використовують польські аеропорти, залізницю чи автобуси. Тому на кордоні з Польщею завжди великі черги та затори, особливо у період свят.

Щоб не потрапити у довгий затор, треба вибирати найменш завантажений пункт пропуску на кордоні. У ДПСУ створили інтерактивну мапу пунктів пропуску на кордоні, на яких можна слідкувати за чергами.

— На інтерактивній мапі відображаються тільки чинні пункти пропуску. Пункти пропуску, що тимчасово закриті відповідно до розпорядження КМУ від 13.03.2020 року №288-р, на мапі не відображаються! — йдеться на сайті ДПСУ.

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Інтерактивна мапа пунктів пропуску на Кордоні

На інтерактивній мапі можна вибрати пункти пропусків з країнами:

Румунія;

Угорщина;

Словаччина;

Польща;

Білорусь;

Росія;

Молдова;

територія тимчасово окупованої АР Крим.

Серед типів пунктів пропуску є автомобільні, повітряні, пішохідні, річкові та залізничні. Також можна вибрати пункт пропуску за назвою, якщо ти її знаєш. Є можливість обрати пункт пропуску з камерою, щоб подивитися на ситуацію наживо.

Чотири кольори відповідають за позначення стану завантаженості на пунктах пропуску:

сірий — закритий;

червоний — висока завантаженість;

синій — середня завантаженість;

зелений — низька завантаженість.

Інтерактивну мапу пунктів пропуску на кордоні від ДПСУ ти можеш знайти за посиланням.

Багато українців виїжджають до Польщі та беруть з собою улюблені речі, але дещо провозити через кордон не можна. Раніше ми розповідали, що можна провозити до Польщі через кордон з Україною.

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