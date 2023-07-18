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Інтерактивна мапа пунктів пропуску на кордоні: що треба знати, щоби не потрапити в затор

Богдана Макалюк, редакторка сайту 18 Липня 2023, 12:45
Карта пунктів пропуску на кордоні
Фото: Facebook

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Інтерактивна мапа пунктів пропуску на кордоні: що треба знати, щоби не потрапити в затор
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