Оккупанты планируют передать побережье Херсонщины под белорусские базы отдыха

Оккупационная администрация на левобережье Херсонщины перешла от грабежа имущества к торговле украинской землей. Гауляйтер Владимир Сальдо заявил о готовности передать Беларуси часть азовско-черноморского побережья в долгосрочное пользование.

Об очередной схеме оккупантов сообщил Центр национального сопротивления, ссылаясь на информацию от украинского подполья.

Дерибан под видом оздоровления

Как выяснилось, кулуарные торги идут как минимум с лета 2024 года. На закрытых совещаниях представители оккупационной власти и белорусские чиновники обсуждают передачу земельных участков в стратегически важном районе — между Геническом и Арабатской Стрелкой.

Официальная легенда, которую пытаются продать публике, выглядит довольно мирно: якобы там планируют строить ведомственные санатории и базы отдыха для граждан Беларуси. Однако в реальности ситуация выглядит совсем иначе.

Читать по теме Ему был год и два месяца: россияне убили маленького мальчика на Херсонщине Детские игрушки, разбросанные взрывной волной, теперь немые свидетели очередного кровавого преступления российских оккупантов.

Зачем это Лукашенко и Путину

Аналитики ЦНС уверены: туризм здесь ни при чем. Развитие так называемой “курортной инфраструктуры” — это лишь ширма для создания объектов двойного назначения.

Фактически, под прикрытием баз отдыха оккупанты планируют создать:

Новые логистические хабы;

Закрытые пункты дислокации;

Площадки для размещения российских и белорусских силовых структур.

В Центре национального сопротивления подчеркивают, что такие действия — это попытка легализовать присутствие Беларуси на временно оккупированных территориях Украины. Сальдо фактически декларирует намерение распоряжаться суверенной украинской землей, привлекая к ее контролю иностранное государство-сателлита РФ.

Это не просто бизнес-сделка оккупантов, а стратегический шаг Москвы, чтобы еще глубже втянуть Минск в войну и закрепить военный контроль над побережьем Азовского моря.

И пока коллаборанты строят планы на курорты и делят украденную землю, они продолжают методично стирать с лица земли свободную часть региона. О том, как выживает город под постоянным прицелом врага с того самого оккупированного берега, читай в нашем репортаже.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!