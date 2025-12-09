Для тебя Новости

Оккупанты планируют передать побережье Херсонщины под белорусские базы отдыха

Юлия Хоменко, редактор сайта 09 декабря 2025, 17:00 2 мин.
Белорусские санатории на Арабатской Стрелке:
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь