Окупанти планують передати узбережжя Херсонщини під білоруські бази відпочинку

Окупаційна адміністрація на лівобережжі Херсонщини перейшла від грабунку майна до торгівлі українською землею. Гауляйтер Володимир Сальдо заявив про готовність передати Білорусі частину азовсько-чорноморського узбережжя у довгострокове користування.

Про чергову схему окупантів повідомив Центр національного спротиву, посилаючись на інформацію від українського підпілля.

Дерибан під виглядом оздоровлення

Як з’ясувалося, кулуарні торги тривають щонайменше з літа 2024 року. На закритих нарадах представники окупаційної влади та білоруські чиновники обговорюють передачу земельних ділянок у стратегічно важливому районі — між Генічеськом та Арабатською Стрілкою.

Офіційна легенда, яку намагаються продати публіці, виглядає доволі мирно: начебто там планують будувати відомчі санаторії та бази відпочинку для громадян Білорусі. Проте в реальності ситуація має зовсім інший вигляд.

Навіщо це Лукашенку та Путіну

Аналітики ЦНС впевнені: туризм тут ні до чого. Розбудова так званої “курортної інфраструктури” — це лише ширма для створення об’єктів подвійного призначення.

Фактично, під прикриттям баз відпочинку окупанти планують створити:

Нові логістичні хаби;

Закриті пункти дислокації;

Майданчики для розміщення російських та білоруських силових структур.

У Центрі національного спротиву наголошують, що такі дії — це спроба легалізувати присутність Білорусі на тимчасово окупованих територіях України.

Сальдо фактично декларує намір розпоряджатися суверенною українською землею, залучаючи до її контролю іноземну державу-сателіта РФ.

Це не просто бізнес-угода окупантів, а стратегічний крок Москви, щоб ще глибше втягнути Мінськ у війну та закріпити військовий контроль над узбережжям Азовського моря.

І поки колаборанти будують плани на курорти та ділять вкрадену землю, вони продовжують методично стирати з лиця землі вільну частину регіону. Про те, як виживає місто під постійним прицілом ворога з того самого окупованого берега, читай у нашому репортажі.

