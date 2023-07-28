Безжально по новостройках. Что известно о последствиях ракетного удара РФ по Днепру 28 июля

Вечер пятницы. Для кого-то это может означать время для отдыха, но у зла, то есть окупантов, нет выходных и они продолжают обстреливать мирное украинское население.

О попадании в многоэтажку и здание СБУ сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Все необходимые службы на месте. Быстро реагируем и помогаем людям. Держим ситуацию на контроле. Сделаем все, чтобы привлечь Россию к полному наказанию за агрессию и террор против наших людей.

Также глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что в результате российских ракетных обстрелов повреждены верхние этажи 12-этажной жилой новостройки.

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Пока спасатели ликвидируют последствия ракетного удара по городу, но им уже удалось ликвидировать пожар в административном здании. Также известно о пяти травмированных лицах.

Пострадавшие: четверо мужчин от 18 до 53 лет и 77-летняя бабушка. Всем оказана медицинская помощь без госпитализации. Поквартирный обход завершен.

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Также в начале недели Россия атаковала Одессу ракетами всех видов базирования. Читай о последствиях беспощадного ракетного обстрела.

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Фото: МВД