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По житлових новобудовах. Що відомо про наслідки ракетного удару РФ по Дніпру 28 липня

Даніела Долотова, редакторка сайту 28 Липня 2023, 23:02
Дніпро

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