По житлових новобудовах. Що відомо про наслідки ракетного удару РФ по Дніпру 28 липня

Вечір пʼятниці. Для когось це може означати час на відпочинок, але у зла, тобто окупантів, немає вихідних і вони продовжують обстрілювати мирне українське населення.

Про влучання в багатоповерхівку та будівлю СБУ повідомив президент України Володимир Зеленський.

Усі необхідні служби на місці. Швидко реагуємо й допомагаємо людям. Тримаємо ситуацію на контролі. Зробимо все, щоб притягнути Росію до повного покарання за агресію й терор проти наших людей.

Також очільник МВС України Ігор Клименко заявив, що внаслідок російського ракетного обстрілу пошкоджено верхні поверхи 12-поверхової житлової новобудови.

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Наразі рятувальники ліквідовують наслідки ракетного удару по місту, але їм вже вдалось ліквідувати пожежу в адміністративній будівлі. Також відомо про п’ять травмованих осіб.

Постраждалі: четверо чоловіків віком від 18 до 53 років та 77-річна бабуся. Усім надана медична допомога без госпіталізації. Поквартирний обхід завершено.

Читати на тему Не можуть полишити дім… Як живуть люди в понівеченій обстрілами Костянтинівці Дивись сюжет про прифронтову Костянтинівку.

Також на початку тижня Росія атакувала Одесу ракетами усіх видів базування. Читай про наслідки нещадного ракетного обстрілу.

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Фото: МВС