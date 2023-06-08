Эвакуация с оккупированных территорий после подрыва Каховской ГЭС: ООН и Украина договорились, но есть проблема

Украина продолжает бороться с последствиями катастрофы, вызванной российскими оккупантами. Так, после подрыва Каховской ГЭС захватчиками, все соответствующие украинские службы начали работу над эвакуацией людей из населенных пунктов, которые оказались под угрозой.

В то же время идет работа и над спасением населения на временно оккупированных территориях. Однако не со стороны тех, кто стремился там захватить все, а снова от украинцев.

Поэтому 8 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообщался с координатором системы ООН в Украине Денизом Брауном. В частности, удалось обсудить усиление помощи со стороны ООН для преодоления последствий подрыва россиянами Каховской ГЭС.

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В официальном сообщении Министерства иностранных дел Украины говорится, что наша сторона отметила направление ООН гуманитарной помощи на пострадавшие территории.

В то же время было отмечено, что масштаб разрушений и страданий, причиненных гражданам и животным, требует качественно иного реагирования. По итогам встречи согласовано, что ООН безотлагательно увеличит объемы помощи и направит дополнительные силы в Херсонскую и другие пострадавшие области.

Также ООН сформирует в Запорожье и Херсоне специальные группы. Они направляются на те территории, которые оккупированы россиянами и находятся в зоне поражения. В частности, речь идет о Левобережье Херсонской области.

Сотрудники организации планируют оказать гуманитарную помощь населению и эвакуировать людей. Однако эта миссия возможна только при условии, что будет обеспечен безопасный проезд в соответствующие населенные пункты с подконтрольной Украине территории.

Дмитрий Кулеба уже заверил ООН, что Украина предоставляет необходимые гарантии безопасности соответствующим группам. Но отправиться на пораженные территории работники организации смогут, только если РФ предоставит доступ и гарантии безопасности для них со своей стороны.

В настоящее время ООН ожидает предоставления указанных гарантий от российской стороны и доступа к оккупированным территориям, пострадавшим в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС.

Какая ситуация с получением гарантий безопасности ООН от РФ

В то же время, спикер Управления ООН по координации гуманитарных дел (УКХС ООН) в Украине Савиано Абреу рассказал Суспільному, что в настоящее время РФ блокирует оказание поддержки от организации на оккупированную часть Херсонской области. Так продолжается уже с 24 февраля 2022 года.

Также чиновник отмечает, что сейчас у ООН нет никаких гарантий или разрешения от РФ, чтобы начать спасение населения на пораженных территориях.

Мы, ООН, боремся, ведем переговоры и делаем все возможное, чтобы попытаться поддержать людей по другую сторону линии фронта. Украинцев, находящихся сейчас на территориях под военным контролем РФ. С 24 февраля прошлого года ООН не смогла отправить ни один груз на ту сторону. Потому что никаких гарантий от РФ мы не получили.

Также ранее мы рассказывали, какие болезни могут появиться из-за подрыва Каховской ГЭС.

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