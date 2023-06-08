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Эвакуация с оккупированных территорий после подрыва Каховской ГЭС: ООН и Украина договорились, но есть проблема

Даниэла Долотова, редактор сайта 08 июня 2023, 18:45
ООН
Фото: Сайт президента Украины

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